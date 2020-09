Plan de relance& Immobilier : Tous les Français pourront bénéficier du dispositif Ma PrimeRénov en 2021 !

L’écologie est au cœur du Plan de relance économique du Gouvernement de Jean Castex présenté jeudi 03 septembre. Le dispositif Ma PrimeRénov lancé le 1er janvier 2020 sera accessible à l’ensemble des ménages, y compris les plus aisés, dès 2021.

Le Gouvernement lance un plan de relance historique de 100 milliards d’euros, qui s’articule autour de 3 priorités, l’écologie, la compétitivité et la cohésion, afin de redresser l’économie française et de créer de nouveaux emplois.

L’écologie au cœur du Plan de relance

Ce plan de relance fait la part belle à l’écologie et au secteur du logement. Sur 100 milliards d’euros, 6,7 Md € seront consacrés à la rénovation énergétique des logements privés, des locaux de TPE/PME, des bâtiments publics de l’État et des logements sociaux.

Ma PrimeRénov’ étendue

Mesure phare du volet environnemental du plan de relance, Ma PrimeRénov’, prime à la rénovation énergétique des logements privés, aujourd’hui attribuée sous conditions de ressources aux ménages « modestes » et « très modestes », propriétaires occupant leur logement à titre de résidence principale, sera étendue à « tous les ménages » dès le 1er janvier 2021. Et ce, sans plafond de ressources. Tous les propriétaires occupants ainsi que propriétaires bailleurs et les syndicats de copropriété pourront bénéficier du dispositif. Son budget flambe : 2 milliards d’euros entre 2021 et 2022 (contre 575 millions en 2020). Objectif avancé par le Gouvernement : en finir avec les quelque 4,8 millions de «passoires thermiques».

Financer des travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique …

Changer sa chaudière pour améliorer son confort, mieux isoler, réduire ses factures et faire un geste pour la planète … Le Gouvernement a lancé le 1er janvier 2020 Ma PrimeRénov, un nouveau dispositif pour encourager la rénovation énergétique des logements privés. Il remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) « Habiter mieux agilité ».

Cette prime est versée sous conditions de ressources par l’Anah. Elle concerne tous les logements situés en France métropolitaine ainsi qu’en outre-mer et dont la construction est achevée depuis 2 ans minimum. Elle est cumulable avec d’autres aides à la rénovation énergétique comme les Certificats d’économie d’énergie (CEE), l’éco-PTZ ou encore des aides proposées par votre collectivité locale. En revanche, Les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE (reconnues garantes pour l’environnement).

A quoi ressemblera Ma PrimeRénov’ en 2021 ?

Le montant de la prime variera en fonction des matériaux et des équipements éligibles dans la limite d’un plafond de 20 000 € pour des travaux sur un logement et pendant une durée maximale de 5 ans. Pour en savoir plus: le guide du ministère de la Cohésion des territoires présente la liste des travaux éligibles à la prime ainsi que le montant de la prime forfaire par type de travaux.