Viager : Le réseau Viagimmo ouvre sa première agence parisienne

Viagimmo ouvre sa première agence parisienne dans le 15e arrondissement. Le réseau est déjà présent aux Sables-d’Olonne, Bordeaux, Marseille, Nantes, Lille, Versailles, Orléans, Saint-Malo, Rouen, Vannes, Tours et Montélimar. L’agence Viagimmo Paris 15 est dirigée par Frank et Anne-Sophie Levy. Présentation …

Juriste de formation, Frank Levy a travaillé pendant 25 ans dans le monde de l’immobilier et plus particulièrement dans celui du financement où il a occupé différents postes de direction, dont celui de directeur général du groupe ACE CREDIT. Anne Sophie, son épouse, a été successivement, conseillère financière, responsable d’agence et directrice de la formation dans la même entreprise. Ils ont choisi de mutualiser leurs compétences et leurs savoir-faire en rejoignant le réseau Viagimmo, réseau spécialiste du viager (libre ou occupé), en tant qu’experts viagéristes.

Le viager: un modèle dans l’ère du temps

« Alors que le viager existait déjà à l’époque du Moyen-âge, j’ai trouvé qu’il était parfaitement dans l’ère du temps. Comment aider les seniors à faire face à une baisse des retraites, comment participer au financement de la dépendance, comment aider les candidats à accéder à la propriété immobilière ? Autant de questions auxquelles répond ce dispositif », souligne Frank Levy.

« Avec Frank nous avons fait le constat que de nombreux seniors n’avaient pas conscience qu’ils détenaient une richesse jusque-là enfermée dans la pierre, en étant propriétaire de leur logement. Grâce au viager ils peuvent désormais la convertir en liquidité. D’un autre côté, le viager offre la possibilité à des personnes aux profils bancaires atypiques de devenir propriétaires», ajoute Anne-Sophie Levy.

Le réseau Viagimmo accompagne et forme les candidats souhaitant se spécialiser en viager immobilier et vente à terme sous sa licence de marque. Sa fondatrice, Sophie Richard, elle-même viagériste, juriste et agent immobilier aux Sables-d’Olonne a transposé son modèle économique local à l’échelle nationale.