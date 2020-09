Viager : Viagimmo s’impante à Montélimar dans la Drôme

En tant qu’agent immobilier je me suis retrouvé face à de plus en plus de personnes souhaitant vendre leur bien en viager. J’ai alors décidé de me spécialiser dans la transaction viagère. Souhaitant bénéficier de l’appui d’un réseau, j’ai rejoint Viagimmo qui propose des formations et outils permettant d’exercer au mieux le métier de viagériste.