Crise sanitaire & Proptech : La 8ème édition physique du salon RENT porte de Versailles est reportée en 2021

A la suite des dernières décisions du gouvernement liées à la pandémie mondiale de Covid-19, RENT annonce le report du salon aux 31 mars et 1er avril 2021 et lance

les « Proptech Digital Days ».

Rent 2020, une édition 100% digitale

Suite à l’annonce de l’abaissement de la jaune à 1 000 personnes pour les grands rassemblements, les organisateurs de RENT, ont pris la décision de reporter l’édition physique du salon qui devait se tenir les 4 et 5 novembre prochain en 2021. L’évènement physique se tiendra les 31 mars et 1er avril prochain à Paris-Porte de Versailles.

Proptech Digital Days les 4 et 5 novembre prochain

L’équipe de RENT lance toutefois les Proptech Digital Days, les 4 et 5 novembre prochains, aux dates initiales de l’évènement.

Durant cet événement digital, RENT ouvrira une plateforme en ligne où les exposants pourront présenter leurs innovations, solutions et prendre des rendez-vous avec des clients et /ou prospects.

A travers différents parcours métiers, les visiteurs professionnels pourront assister gratuitement à des conférences inspirantes, des ateliers pratiques et rentrer en contact avec les exposants et les startups.

Deux jours interactifs dédiés à tous les professionnels du secteur – constructeurs, agents immobiliers, investisseurs, promoteurs, notaires, professionnels de l’immobilier tertiaire, startups…- pour découvrir les dernières innovations, s’inspirer, apprendre, pitcher et networker. Une nouvelle expérience exposants et visiteurs !

RENT, véritable label de référence pour l’ensemble du marché des Proptech et de l’immobilier, a su s’adapter depuis le confinement pour accompagner au mieux cette période, à l’image des webinars et « battles » mis en ligne gratuitement sur le site de RENT et ses réseaux sociaux, mais aussi des témoignages d’acteurs de la Proptech sur leur expérience du confinement et de la reprise.

« Cette décision est naturellement difficile à prendre car nous préparions une très belle édition 2020 mais c’est une décision raisonnée et raisonnable, explique Stéphane Scarella, directeur de RENT. Dans toute crise, il y a des opportunités et nous sommes fiers de lancer les Proptech Digital Days qui nous permettront de nous retrouver pour aborder tous les sujets, les projets et innovations indispensables à la transformation des acteurs de l’immobilier ».

« Le marché de l’immobilier subit lui aussi les impacts de cette crise en accélérant notamment la digitalisation des professionnels et les évolutions de certains business model. Faisons tous ensemble, de manière agile et innovante, de ces 2 jours, un événement qui marquera la proptech avant de nous retrouver physiquement le 31 Mars pour l’édition 2021 de RENT », conclut le directeur de RENT.