Gestion locative : APPLICEO, l’appli qui gère pour vous vos biens en location !

La gestion administrative de vos biens en location est un casse-tête ? APPLICEO, outil en ligne, entièrement automatisé et totalement gratuit, vous décharge de cette tâche et, de fait, de bien des tracas ! Suivez le guide …

Que l’on soit un particulier ou un professionnel de l’immobilier, la gestion administrative des biens en location n’est souvent pas une partie de plaisir. C’est chronophage, fastidieux … Le savez-vous ? Il existe depuis quelques mois un outil de gestion locative en ligne, entièrement automatisé et gratuit, destiné aux propriétaires bailleurs mais aussi aux agences immobilières. Cet outil, c’est APPLICEO. L’avantage ? Il fait le boulot à votre place !

La gestion administrative des biens immobiliers : un casse-tête

C’est parce qu’il est très souvent en voyage, très occupé et que la gestion administrative de ses différents biens immobiliers, dans le cadre de son activité professionnelle, devient un véritable casse-tête que Mickael Zibi imagine en 2018 une solution pour gérer efficacement et le plus simplement possible ses biens en portefeuille. Solution qui pourrait profiter à tous ceux qui, comme lui, doivent gérer une ou plusieurs locations de biens immobiliers, manquent de temps, et ne « goûtent » pas particulièrement le fait d’y passer un temps fou !

« Il fallait sans cesse éditer des avis d’échéances, des quittances de loyer… Sans compter les relances, bref beaucoup de tâches rébarbatives qui prennent du temps et, parfois, je n’étais pas sur place, j’étais dans un avion, c’est compliqué…, explique-t-il. Il me fallait impérativement un outil pour me simplifier la vie. »

Faire gagner du temps

Comme il travaille dans l’immobilier depuis 1997 et qu’il connaît tous les domaines de ce secteur, Mickael Zibi a l’idée de créer un assistant immobilier à télécharger sur smartphone, tablette ou ordinateur. Son objectif ? Faire gagner du temps en automatisant toutes les tâches administratives qui découlent de la location de biens.

« Edition de quittance, relances … APPLICEO se charge de tout. Vous n’avez rien à lui demander, reprend Mickael Zibi. Le logiciel sait ce qu’il a à faire : il récupère les indexations de loyers, les applique, remet à jour les dépôts de garantie… »

A qui s’adresse APPLICEO ?

APPLICEO s’adresse à tous les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leurs biens immobiliers, ainsi qu’aux agences immobilières. Pour ces dernières, l’interface leur met gratuitement à disposition un outil de gestion globale très performant et surtout augmentant la capacité du nombre de lots gérés par chacun des gestionnaires. La plateforme leur permet d’automatiser toute la gestion locative, juste en programmant les documents à éditer et envoyer à la fréquence désirée.

Les locataires ne sont pas en reste puisqu’APPLICEO leur crée automatiquement un compte dès qu’ils reçoivent leur premier avis d’échéance automatisé par mail. Ils pourront donc ainsi avoir accès à tout moment à leurs documents administratifs concernant leur location, sans avoir à la demander à leur propriétaire. D’autre part l’interface donne la possibilité de communiquer avec son propriétaire grâce à la messagerie intégrée.

« Notre objectif était de créer un logiciel qui s’utilise de façon simple et ludique, poursuit Michael Zibi. L’ergonomie du site est claire et fluide afin d’assurer une navigation efficace.»

Quelles sont les fonctionnalités ?

APPLICEO dispose de nombreuses fonctionnalités :

Un tableau de bord pour voir l’essentiel de son activité en un clin d’œil.

Un espace dédié à ses entités, ses locataires et ses lots.

Une gestion simplifiée de tous ses baux avec planification des envois et des rappels.

Un outil pour créer et modifier des avis d’échéances et quittances de loyer avec la possibilité de mettre son logo ou de personnaliser totalement tous les documents édités.

Une automatisation des envois mensuels des avis d’échéances et quittances de loyer.

Un suivi des paiements avec une évolution mensuelle.

Une messagerie.

Un guide complet de la gestion locative avec de nombreux documents légaux à télécharger (Baux d’habitation, baux commerciaux, baux d’appartements meublés, baux professionnels etc., actes de caution solidaire, avenants de contrat de location, contrats de location, états des lieux, mandats d’agences, relances de paiement, etc.).

Bientôt on pourra trouver un plombier, un peintre… sur APPLICEO

De nombreuses autres fonctionnalités verront bientôt le jour sur APPLICEO : la gestion des interventions et des travaux à distance ou encore une partie analytique (frais, travaux, dépenses, etc.) pour établir la rentabilité du bien immobilier mis en location. APPLICEO s’apprête également à mettre en place des partenariats, notamment avec une société de cautionnement accessible à moindre coût pour les locataires.

Un succès dans plus de 5 pays

Lancée en 2020, l’appli rencontre un grand succès et compte déjà à ce jour de nombreux utilisateurs dans plus de 5 pays (Suisse, Belgique, Sénégal, France, Etats Unis).