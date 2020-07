Location et gestion locative : ORPI poursuit sa collaboration avec ZELOK

Orpi lance son mandat unique : « Le mandat by Orpi »

Orpi, 1er réseau d’agences immobilières en France en nombre de points de vente, facilite le parcours de la location, pour les professionnels comme pour les locataires, en collaborant avec la plateforme Zelok.

Acteur majeur de l’administration de biens, Orpi cherche sans cesse à fluidifier le parcours client pour permettre à ses conseillers de se concentrer sur leur cœur de métier : l’accompagnement des clients dans leur projet immobilier.

Grâce à Zelok, la coopérative met au service de son réseau un nouvel outil permettant aux gestionnaires de biens de centraliser toutes les informations et tous les services nécessaires en un seul espace sécurisé.

Ce nouvel outil propose notamment une gestion intelligente des contacts et des annonces ainsi que le calcul automatique de la solvabilité du candidat locataire. Un gain de temps précieux pour les conseillers Orpi. De plus, Zelok dématérialise totalement le montage et la gestion du dossier candidat locataire, offrant un suivi simplifié.

ZELOK disponible chez les 475 Administrateurs de biens d’ORPI

« Suite à la mise en place de Zelok Easy, nous avons réorganisé complètement notre service location. Nous gagnons du temps grâce à la gestion digitale des dossiers : un seul endroit accessible par tous et pour toutes les démarches. Nous avons fortement gagné en efficience ! », explique Cédric Moulin, Orpi Villefranche-sur-Saône. Cet outil métier est dès maintenant disponible chez les 475 associés ADB d’Orpi dans près de 700 points de vente.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale de digitalisation, des métiers de l’administration de bien et du syndic, pour laquelle Orpi collabore également avec deux autres acteurs innovants du marché : Clac et Chouette Copro.