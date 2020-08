Location et gestion locative : Orpi & ChouetteCopro signent un partenariat pour simplifier la gestion immobilière

Location et gestion locative : ORPI poursuit sa digitalisation avec ZELOK

ChouetteCopro, la plateforme de gestion de la relation client pour les syndics et administrateurs de biens, annonce un partenariat avec Orp

Le partenariat entre Chouette Copro et le réseau immobilier ORPI, incontournable depuis plus de cinquante ans a pour objectif de permettre aux agences Orpi de bénéficier de toute l’expertise de ChouetteCopro pour booster leur visibilité et fidéliser leurs clients copropriétaires & bailleurs.

Que ce soit sur l’activité syndic ou gestion locative, les gestionnaires du réseau Orpi pourront compter sur ChouetteCopro pour gagner en productivité, améliorer leur confort de travail tout en maximisant la satisfaction client.

La plateforme agit ensuite comme un boosteur de visibilité : chaque action menée par le gestionnaire est rapportée à l’ensemble des utilisateurs de façon automatisée. Cette visibilité acquise dans un contexte de crise génère la fidélisation des clients du parc et permet de capter davantage de mandats en gestion locative et transaction.

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner les agences Orpi en leur apportant une solution qui viendra renforcer la fidélisation de leurs clients et de leurs collaborateurs. En cette période particulière, c’est un enjeu crucial pour les agences immobilières», explique Aude Hamon, co-fondatrice de ChouetteCopro.

« Dans le cadre de notre stratégie globale de digitalisation des métiers de l’administration de bien et du syndic, il nous semblait essentiel de proposer une solution à nos associés pour gérer plus facilement et efficacement les petits soucis du quotidien dans les immeubles. La plateforme de mise en relation de tous les acteurs de ChouetteCopro nous est donc apparue comme une réponse adaptée à nos besoins», souligne Xavier Belvaux, Directeur Business Development