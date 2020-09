Les avis clients Google My Business : que faut-il en penser ?

Les avis clients Google MyBusiness sont les plus visibles sur le web. Sont-ils vraiment les plus fiables ? La réponse de Jean-Philippe Emeriau, CEO Fondateur d’Immodvisor.

De plus en plus visibles sur la 1ère page de Google, les fiches établissements Google My Business sont devenues pour les agences immobilières et les syndics de copropriété un support de communication incontournable, qui s’apparentent quasiment à outil de captation de contacts qualifiés dont la performance ne fait que croître. Et Google ne vous attend pas forcément pour en créer une sur vous…. Pour se différencier d’une simple fiche d’identité, il permet aux internautes de noter et de laisser un avis sur l’établissement en question, faisant de ces fiches un outil d’e-réputation fatal. Un mélange de PagesJaunes et de Tripadvisor en somme, mais boosté par l’algorithme de son moteur de recherche et sa popularité.

Les avis les plus visibles du web

Ces avis sont terriblement visibles et s’affichent dans Google Maps quand un prospect cherche un itinéraire, à droite du moteur de recherche quand un client cherche vos horaires d’ouverture, dans le pack local* quand un vendeur cherche une agence pour lui confier son bien etc. Avec 92% de part de marché, Google s’assure que vos avis soient omniprésents sur tous ses outils.

Avant même de se rendre à son premier rendez-vous, avant même de cliquer sur le site internet de votre agence, votre contact a déjà un « a priori » sur le professionnalisme de votre agence immobilière. L’habit ne fait peut-être pas le moine, mais l’avis Google si ! Selon une étude de MeilleursAgents, 86% des vendeurs font attention à la réputation générale d’une agence immobilière avant de lui donner un mandat, il vaut mieux donc en avoir des bons avis…

Une étude menée en 2019 par Bright Local a montré un bond de 278% du volume d’avis Google au cours des 12 derniers mois. Le concurrent le plus proche de Google, TripAdvisor n’a géré qu’une croissance de 82%. N’ayons pas peur de le dire, les avis Google My Business sont les plus vus et les plus influents. Que vous le vouliez ou non, le contenu de ces avis et leurs notes, résonneront dans l’esprits de vos prospects, clients, concurrents et même amis. Ils sont donc essentiels pour votre activité, d’autant qu’ils ont un rôle très important dans votre référencement local.

Pour avoir autant d’avis, Google est certes aidé par sa popularité mais c’est aussi parce que les conditions pour laisser un avis sont très souples.

Des avis peu fiables

Google My Business ne permet pas d’identifier les dépositaires d’avis. C’est tout le process de validation des avis qui pose problème. Car la règle est simple pour Google : tout avis non diffamant déposé via une adresse mail liée à un compte Google est valide. En d’autres termes : n’importe qui peut déposer un avis sur une agence immobilière : un prospect mal luné, un concurrent, sans compter les faux avis achetés. Le dernier scandale sur les avis Amazon nous rappelle à tous.tes l’ingéniosité de ceux qui souhaitent tricher. Heureusement, les français le savent bien, puis qu’ils sont 81% à trouver que les avis sont plus crédibles quand ils sont vérifiés par un organisme indépendant, selon une étude Opinion Way pour Immodvisor.

Les avis et les notes figurant sur une fiche GMB d’une agence immobilière ne reflètent donc pas la réalité de la satisfaction de ses clients. Du moins si ces informations ne sont pas croisées avec d’autres témoignages, vérifiés et garantis. C’est toute la raison d’être de la norme NF ISO 20844 délivrée par l’AFNOR qui assure la fiabilité des sites d’avis en vérfiant la qualité de leur processus de collecte, de modération et de la publication des avis.

Une agence immobilière ou un syndic de copropriété ne peut pas se passer d’avis GMB au risque de perdre des prospects. Mais Il doit multiplier les sources sérieuses pour crédibiliser son e-réputation et affirmer l’authenticité de ses notes et témoignages. La multiplication des sources est LA réponse au problème posé par le manque de fiabilité des avis Google My Business. Et c’est encore mieux si ces sources sont certifiées par l’AFNOR. Le comble c’est que les fiches GMB permettent à ces tiers de confiance d’afficher les notes des agences immobilières et des syndics dans un encart intitulé « les avis des internautes ». Google a pensé à tout !

* pack local : affichage de 3 établissements mis en concurrence par l’algorithme de Google lors d’une requête métier comme « agence immobilière Nantes » ou « syndic Lyon ».

Jean-Philippe Emeriau est CEO d'Immodvisor