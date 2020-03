Maison individuelle : La réputation critère n°1 dans le choix du constructeur

Laforet, n°1 du classement happy at work !

Faire construire sa maison est source d’anxiété. Pour aider les Français à choisir le bon constructeur, SeLoger affiche désormais les avis clients Imodvisor des constructeurs de maison individuelle.

La transparence comme gage de confiance

La recherche des avis clients est devenue un automatisme et cela est d’autant plus important en matière de construction. La réputation devient ainsi le critère n°1 pour un porteur de projet dans le choix du constructeur qui l’accompagnera dans la concrétisation de son projet.

Plus de 2 500 constructeurs se partagent le marché de la construction de maisons individuelles. Pour choisir leur constructeur, les porteurs de projets de construction cherchent des témoignages de clients authentiques pour les aider à identifier le meilleur partenaire pour leur projet.

· 88% des internautes consultent les avis consommateurs avant d’acheter*

· 86% des clients ne font confiance qu’aux avis d’anciens clients**

· 75% des consommateurs priorisent les professionnels disposant d’avis***

C’est pour répondre à cette attente que SeLoger construire donne la possibilité à ses clients, constructeurs de maisons individuelles de diffuser l’ensemble de leurs avis Immodvisor. Un gage de transparence permettant de générer de surcroit toujours plus de contacts.

3 fois plus de demandes de mise en relation pour une annonce avec avis : la transparence gage de performance

SeLoger construire invite les constructeurs à mettre en avant leur professionnalisme en intégrant gratuitement l’ensemble de leurs avis grâce à des partenariats solides avec des acteurs incontournables de la collecte d’avis dans l’immobilier.

« Construire sa maison est un projet inspirant mais parfois anxiogène aussi. Nous avons souhaité mettre en place ce partenariat avec Immodvisor pour aider les Français à choisir leur constructeur sur notre site en toute confiance avec des avis encadrés. Preuve de l’appétence pour les avis : les annonces avec avis reçoivent 3 fois plus de demandes de mise en relation que celles sans avis», explique Sébastien Blanc, Responsable Marketing des activités Neuf et Construire au sein du Groupe SeLoger.

Les avis Immodvisor disponibles sur SeLoger construire

Immodvisor est une solution d’avis qui collecte et multi-diffuse les avis des clients des constructeurs de maisons sur internet. Tous les avis garantis par Immodvisor sont réels et authentiques, ce qui permet de valoriser le professionnalisme de chaque constructeur et de contribuer à sa e-reputation.

« Le groupe SeLoger est heureux de pouvoir accompagner les constructeurs en leur donnant les moyens de mettre en avant leur professionnalisme. Attention, il ne s’agit pas d’une offre commerciale du groupe SeLoger. Les constructeurs sont libres de signer un contrat avec l’un de nos deux partenaires experts sur les avis client et les avis récoltés seront publiés gratuitement sur SeLoger construire. Un facteur clé pour booster la performance de leurs annonces», conclut Sébastien Blanc.

*Etude IFOP – 2015 / **Etude Nielsen – 2012 / *** Baromètre Pages Jaunes des avis en lignes – 2018