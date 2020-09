Paul Chaussivert : il crée Captain’Conso pour aider les copropriétés à réaliser des économies en optimisant les charges énergétiques de leurs bâtiments

La consommation d’énergie des bâtiments représente plus de 40% des consommations Françaises, ce qui en fait le plus gros poste. Mais les copros qui veulent se lancer seules dans le développement durable déchantent vite car le domaine de l’énergie se complexifie de jour en jour.

Durant sa formation d’ingénieur, Paul Chaussivert se spécialise dans le domaine de l’énergie et de l’environnement. En 2020, il fonde Captain’Conso et il a l’ambition de devenir le référent énergétique des copropriétés.

Toujours plus rare, toujours plus coûteuse : au fil des années, l’énergie représente une part de plus en plus importante des charges des copropriétés et ces dépenses sont en constante augmentation. Il faut compter en moyenne :

+ 50% en 3 ans pour l’électricité ;

+ 44% en 3 ans pour la taxe TICGN gaz, avec en prime la création de la taxe CEE ;

+ 2% pour les contrats de maintenance.

De plus, les postes comme le chauffage ou la climatisation dépendent d’une météo qui est par nature imprévisible et entraîne des variations de budget de + ou – 7% selon les années.

Et ce n’est qu’un début !

À la suite du confinement, France Stratégie prévoit déjà une hausse du tarif de l’énergie de 5% en 2021. Pour autant, viser la performance énergétique ne s’improvise pas. Avec 26 fournisseurs d’électricité et 13 de gaz, il n’est pas évident de s’y retrouver. Sans oublier que le suivi des travaux est chronophage et que les démarches d’obtention des aides de l’Etat sont très complexes à réaliser. Par ailleurs, les copropriétés peinent à obtenir des conseils objectifs, dans la mesure où les fournisseurs d’énergie et les exploitants de chauffage n’ont pas intérêt à diminuer les charges énergétiques…

La promesse de Captain’Conso : Diminuer la consommation d’énergie sans surcoût

C’est pour en finir avec cette situation que Captain’Conso fondée en 2020 accompagne les copropriétés pour les aider à diminuer leurs consommations d’énergie sans avoir besoin de réduire le confort habituel des occupants… et surtout sans surcoût de mise en œuvre !

Maîtriser le budget énergie tout en offrant le même confort, c’est possible !

Améliorer la performance énergétique, c’est mettre en place un cercle vertueux qui profite à tous puisque les copropriétés profitent:

d’un budget stable, qui est donc plus facile à anticiper ;

de belles sources d’économies : 15 à 20% en moyenne ;

d’une accélération de la transition écologique des bâtiments.

Paul Chaussivert, le fondateur de Captain’Conso, souligne : « La consommation d’énergie des bâtiments représente plus de 40% des consommations Françaises, ce qui en fait le plus gros poste. Mais les copros qui veulent se lancer seules dans le développement durable déchantent vite car le domaine de l’énergie se complexifie de jour en jour. Sur les factures d’électricité par exemple, il y a un grand nombre de lignes que plus personne ne comprend… »

C’est à ce niveau là qu’intervient Captain’Conso : la société lyonnaise apporte son expertise pour faire baisser le budget consacré aux dépenses énergétiques.

« Soucieux de l’environnement, je me suis alors aperçu qu’il manque souvent un tiers de confiance capable de faire le lien entre les occupants des bâtiments et les professionnels de l’énergie, reprend Paul Chaussivert. Or c’est seulement à travers un travail conjoint entre les différents acteurs qu’un développement durable est envisageable. »

Comment ça marche ?

Analyse des charges énergétiques

Captain’Conso effectue d’abord un audit complet de la problématique :

Analyse des contrats : achat d’énergie, maintenance de la chaufferie ;

Analyse des factures d’énergie : électricité, réseau de chaleur, gaz, etc ;

Visite sur site : relevés techniques des installations, analyse du confort nécessaire pour les occupants.

Proposition détaillée et chiffrée d’axes d’optimisation

Achat d’énergie : renégociation avec le prestataire actuel pour optimiser le contrat ;

Contrat de maintenance : engagement du prestataire à effectuer des économies d’énergie ;

Suivi quotidien : information régulière sur les consommations et coûts réels pour éviter toute dérive ;

Travaux : identification des travaux les plus pertinents, proposition de prestataires et réalisation des dossiers d’aides.

Mise en œuvre des actions

Après validation par le conseil syndical, qui reste libre de choisir les actions qu’il souhaite réaliser, Captain’Conso se charge de les mettre en œuvre.