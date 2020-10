Remi Bardoux rejoint le groupe SeLoger en tant que CPO B2C Groupe

Nomination. A 32 ans seulement, Rémi Bardoux fait son entrée au comité exécutif du groupe SeLoger.

A 32 ans seulement, Rémi Bardoux, devient CPO B2C Groupe. Rattaché à Bertrand Gstalder, Président du Groupe SeLoger, il est membre du comité exécutif et dirigera une équipe de près de 70 collaborateurs en charge du Produit, du Design et des magazines pour les 11 marques du Groupe SeLoger.

« Le Groupe SeLoger a dans son ADN la fibre user centric. Simplifier la vie des utilisateurs via nos sites, nos applications mobiles et nos publications magazines avec ce – faire pour eux – si important et qui guide nos actions et mobilise quotidiennement près de 400 personnes sur l’innovation. Fort d’une période de migrations techniques réussies et du renfort à venir de mon équipe Produit, nous déploierons prochainement, les nombreuses fonctionnalités utiles pour nos utilisateurs« , souligne Rémi Bardoux.

Ses équipes collaboreront avec près de 350 personnes de l’IT et de la Data. D’ici fin 2020, Rémi Bardoux renforcera son service avec le recrutement d’une quinzaine de postes, des profils bien précis comme des UX et UI designers ou encore des Products Manager.

Ingénieur de formation (Ecole Centrale d’Electronique), Rémi démarre sa vie professionnelle chez PriceMinister (Rakuten) puis rapidement rejoint l’univers start-up avec une expérience chez Beezik (racheté par Altice) suivie d’un projet entrepreneurial avec Pleek. Dans la suite de son parcours, il rejoindra Chauffeur Privé (devenu Kapten, puis racheté par Mercedes) en tant que CPO puis assumera la mission de COO dans une start-up spécialisée dans le domaine du voyage.

Il rejoint l’aventure du Groupe SeLoger pour contribuer au renforcement de son leadership digital dans le domaine des portails spécialisés de l’immobilier en France, et plus spécifiquement pour :

Accroître l’innovation utile et facile pour nos utilisateurs. Faire de nos sites et applications des espaces uniques, plaisants, simples et efficaces pour simplifier et faire aboutir chaque projet immobilier : une vente, une location, un achat, dans l’ancien, le luxe, le neuf, dans l’habitation ou les locaux professionnels.

Développer l’efficacité déjà reconnue de nos plateformes.

Faire rayonner la culture Produit du Groupe SeLoger

“ Son énergie, sa passion du Produit et sa culture de l’innovation m’ont convaincu de proposer à Rémi de nous rejoindre afin de poursuivre l’engagement pris par le Groupe SeLoger en matière d’innovation pour toujours simplifier la vie de nos utilisateurs et rendre le marché immobilier plus transparent et plus efficient. Nous partageons en outre des valeurs communes d’ambition positive, de créativité et de faire ensemble », précise Bertrand Gstalder, Président du Groupe SeLoger.