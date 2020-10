Les Femmes de l’Immo/ Christine Fumagalli, présidente d’Orpi : « Ce sont mes clients qui m’ont fait grandir ! »

En 2018, c’est une femme et c’est Christine Fumagalli qui prend la suite de Bernard Cadeau à la tête du plus grand réseau de France : Orpi. Avec son expérience, ses idées novatrices, elle impose sa marque. Portrait d’une Présidente déterminée, animée par l’envie de faire toujours mieux !

Mysweet’immo: Pourquoi avoir choisi l’immobilier ?

Christine Fumagalli : L’immobilier est arrivé tout à fait par hasard dans ma vie en 1995 lorsque j’ai repris une agence immobilière dans le 14e arrondissement de Paris. J’ai tout de suite adoré ce métier et la relation avec les clients. En 2003, l’envie de faire partie d’un réseau était présente et l’opportunité s’est offerte à moi. Être indépendante c’est bien mais entourée c’est encore mieux. C’est pourquoi j’ai choisi Orpi : pour son modèle coopératif.

MS’I : Qu’est-ce qui caractérise votre méthode de travail ?

C.F : Deux choses. Tout d’abord l’équipe : je ne suis pas une solitaire. Pour moi, être entourée est important. C’est des autres que je tire mon énergie. Ensuite : il faut oser. J’ai démarré mon activité de gestion locative tout simplement en disant « oui » à un client de longue date qui me sollicitait pour cette activité. Une fois que j’avais pris cet engagement, je n’avais plus qu’une seule chose à faire : organiser le comment y arriver.

MS’I :Qu’est-ce qui vous a poussé à vous développer ou à avancer ?

C.F: L’agence a fait des « petits ». Au fil des années, j’ai créé une agence immobilière, j’en ai racheté d’autres. J’ai réussi à développer la structure familiale, qui maintenant se compose de cinq agences dans le 14e arrondissement de Paris. J’ai également élargi les activités exercées : à la transaction vente et location, j’ai adjoint la gestion locative et le syndic de copropriété. Tout cela grâce et pour mes clients. Ce sont eux qui m’ont fait grandir.

Aujourd’hui, c’est dans la perspective d’une transmission à mon fils que je réfléchis et cela transforme complètement ma vision des choses et nous permet de continuer à construire, à développer. Cela a donné un sens nouveau à nos projets !

MS’I :Auriez-vous imaginé une telle réussite ?

C.F : Jamais je n’aurai pu imaginer qu’un jour je serai à la tête d’un réseau comme Orpi, mais la coopérative m’a permis de me réaliser pleinement. De 2004 à 2015, j’ai été Présidente de mon GIE. En 2015, j’ai rejoint le Conseil de Surveillance d’Orpi, qui supervise la gestion de la coopérative puis au bout d’1 an, j’ai intégré le conseil de gérance. Candidate à la présidence, j’ai été élue le 1er Janvier 2018. Je me suis toujours investie et toujours demandé « comment je vais faire » et non pas « est-ce que je vais le faire ». Je suis convaincue que la vie est une série d’opportunités et que les choix déterminent le reste.

MS’I: Quels conseils donneriez-vous à ceux qui démarrent dans l’immobilier ?

C.F : Je conseillerai de suivre son instinct, d’écouter les clients et de savoir saisir toutes les opportunités. L’envie de faire à fond les choses, avec détermination, avec respect et bienveillance, vaut tous les diplômes du monde. Mon crédo ? Cette phrase de Mark Twain « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ».

Christine Fumagalli est Présidente du réseau Christine Fumagalli est Présidente du réseau Orpi