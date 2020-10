Rénovation énergétique : MaPrimeRénov ouverte à tous les propriétaires depuis le 1er octobre

6 milliards de travaux et 22 000 emplois d’ici 2022

Depuis son lancement le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov’ rencontre un véritable succès auprès des Français : plus de 2 millions de visites sur la plateforme dédiée , plus de 150 000 comptes créés, plus de 100 000 demandes déposées, dont 75 000 déjà accordées. Née de la fusion d’Habiter Mieux Agilité et d’une partie du Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), MaPrimeRénov’ est le fruit de la volonté du gouvernement de mettre en place une aide à la rénovation énergétique des logements plus simple, plus juste et plus efficace.