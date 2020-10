MaPrimeRénov’ : Combien allez-vous toucher pour vos travaux de rénovation énergétique ?

MaPrimeRenov’ : une nouvelle aide pour la rénovation énergétique des logements des ménages les plus modestes

Le gouvernement vient de publier le détail des aides auxquelles vous pouvez prétendre dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov’. Voici à quoi vous avez droit pour vos travaux de chauffage, isolation ou encore de ventilation.

Bleu, jaune, violet ou rose, MaPrimeRénov’ s’adapte à vos revenus

Le montant de votre enveloppe MaPrimeRénov’ mobilisable pour les travaux concernant votre habitation individuelle ou les parties privatives de votre appartement dépend de votre situation géographique et de vos revenus. A chaque catégorie de revenus est associée une couleur. Vous pouvez vérifier votre profil sur Simul’aides. Plus vos revenus sont élevés, moins l’aide est importante. Munissez-vous de votre revenu fiscal de référence indiqué sur votre avis d’imposition et découvrez la couleur de l’aide à laquelle vous avez droit pour la rénovation énergétique de votre habitat individuel ou des parties privatives de votre appartement selon que vous résidiez hors Ile-de-France ou en Ile-de-France.

Vous éligible à MaPrimeRénov’ bleu

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre le montant des aides auxquelles vous pouvez prétendre dans le cadre de MaPrimeRénov’bleu.

Vous envisagez l’installation d’une chaudière à granulé ou d’une pompe à chaleur géothermiques ou solarothermiques ? Vous pourrez prétendre à un forfait MaPrimeRénov’bleu de 10 000 euros, auxquels pourront s’ajouter 4364 euros de CEE (Certificats d’Economie d’Energie)

Vous êtes éligible à MaPrimeRénov’ jaune

Le tableau ci-dessous indique le montant des aides auxquelles vous pouvez prétendre dans le cadre de MaPrimeRénov’ jaune.

Exemple : Vous envisagez l’installation d’une chaudière à granulé ou d’une pompe à chaleur géothermiques ou solarothermiques ? Avec MaPrimeRénov’Jaune, vous pourrez prétendre à un forfait de 8 000 euros, auxquels pourront s’ajouter 4 364 euros de CEE (Certificats d’Economie d’Energie).

Vous êtes éligible à MaPrimeRénov’ violet

Consulter le tableau ci-dessous pour le détail des aides auxquelles vous êtes éligible à MaPrimeRénov’ violet.

Exemple : Vous envisagez l’installation d’une chaudière à granulé ou d’une pompe à chaleur géothermiques ou solarothermiques ? Avec MaPrimeRénov’Violet, vous pourrez prétendre à un forfait de 4 000 euros, auxquels pourront s’ajouter 2 727 euros de CEE (Certificats d’Economie d’Energie).

Vous êtes éligible à MaPrimeRénov’rose

Le tableau ci-dessous indique les aides auquelles vous avez droit avec MaPrimeRénov’Rose.

Exemple : Vous envisagez l’installation d’une chaudière à granulé ou d’une pompe à chaleur géothermiques ou solarothermiques ? Avec MaPrimeRénov’Rose, vous pourrez prétendre uniquement à 2 727 euros de CEE (Certificats d’Economie d’Energie).