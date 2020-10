Proprietes-privees.com refond son site dédié au recrutement

Pour accompagner et soutenir la vague de recrutement qui se confirme depuis quelques mois, le 4ème réseau français de mandataires immobilier propose une nouvelle version de son site internet dédié au recrutement.

2 400 conseillers propriétes-privees

Depuis le début du confinement, Proprietes-privees.com observe une hausse de 50% du nombre de recrutements par rapport à 2019. En septembre, la tendance s’est confirmée avec 145 personnes (contre 100 en septembre 2019) reconverties dans l’immobilier grâce au 4ème réseau de France, qui compte désormais 2 400 conseillers.

6 mois d’accès gratuit aux outils et aux formations pour ceux qui se reconvertissent dans l’immobilier

« Depuis l’épisode de la Covid, l’ensemble de nos formations se déroule en visio-conférence, ce qui simplifie la reconversion des nouveaux conseillers, observe Stéphanie Lépinay, Responsable Marketing Développement Réseau, Proprietes-privees.com. Le distanciel a notamment permis à bon nombre d’entre eux de profiter du mois d’août pour se former. »

Pour faciliter encore davantage cette reconversion dans la période d’incertitude que nous traversons, Proprietes-privees.com offre – jusqu’au 31 octobre 2020 – 6 mois d’accès gratuit à ses formations et à ses outils.

Un site pour orienter et nourrir la réflexion des futurs conseillers

Le nouveau site www.proprietes-privees.org propose au visiteur :

– une présentation claire du réseau et de ses différentes branches : Prestige, Business…,

– un descriptif des métiers qui le composent : négociateur immobilier et animateur,

– des offres d’emploi,

– le détail des outils mis à disposition des conseillers,

– la liste des formations disponibles pour accompagner la reconversion et la montée en compétence mais aussi le bien-être des mandataires.

« Nous sommes ravis de cet engouement pour nos métiers car le secteur de l’immobilier connait une belle reprise, explique Michel Le Bras, Président de Proprietes-privees.com. La refonte de notre site de recrutement va permettre d’orienter encore plus rapidement et efficacement les personnes qui souhaitent nous rejoindre, en leur offrant immédiatement une vision la plus claire et exhaustive possible de notre fonctionnement ».

Enfin, à l’occasion du lancement du site, Proprietes-privees.com organise un jeu concours : les participants devront retrouver un visuel caché au milieu des différentes pages. Les 10 premiers gagnants se verront offrir les frais d’entrée d’une valeur de 79€.