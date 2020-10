Transition énergétique : Un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation des locaux des TPE et des PME

Depuis le 1er octobre, les TPE et les PME peuvent bénéficier d’un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation énergétique de leurs locaux. Voici les réponses aux questions que vous vous posez sur ce nouveau dispositif.

Qui peut bénéficier de ce crédit d’impôt rénovation des locaux ?

Annoncé dans le cadre de « France Relance », ce crédit d’impôt exceptionnel est destiné aux TPE et des PME, de tous secteurs d’activité confondus, soumises à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, propriétaires ou locataires de leurs locaux, qui engagent des travaux d’amélioration d’efficacité énergétique de leurs bâtiments (bureaux, commerces, entrepôts…).

Quel est le montant du crédit d’impôt ?

Le montant de ce crédit d’impôt est de 30% des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000€ par entreprise. Cette aide qui vise à accompagner la transition écologique des TPE et des PME, est ouverte pour les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 (devis daté et signé postérieurement au 1er octobre) et le 31 décembre 2021.

Quels sont les travaux de rénovation éligibles à ce crédit d’impôt exceptionnel ?

Voici la liste des travaux de rénovation énergétique éligibles :

Isolation : combles ou de toitures, murs, toitures-terrasses

Chauffe-eau solaire collectif

Pompe à chaleur (PAC) Chaudière biomasse collective

Ventilation mécanique

Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid

Systèmes de régulation/programmation du chauffage et de la ventilation

En outre-mer uniquement, les travaux éligibles peuvent aussi concerner les travaux suivants :

réduction des apports solaires par la toiture ;

protections des baies contre le rayonnement solaire ;

climatiseur performant.

A qui confier ses travaux pour bénéficier du crédit d’impôt ?

L’obtention de l’aide sera conditionnée à la réalisation des travaux par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE). Le crédit d’impôt est cumulable avec les autres aides déjà existantes, comme les certificats d’économies d’énergie (CEE).

Comment bénéficier du nouveau crédit d’impôt pour la rénovation des locaux ?

Les dépenses éligibles engagées (devis signé) devront être déclarées au cours de l’année concernée par la déclaration d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). L’assiette de la dépense éligible intègrera le montant total hors taxe des dépenses (incluant le coût de la main d’œuvre, une éventuelle assistance à maîtrise d’ouvrage).

Pour se renseigner et bénéficier de conseils quant aux travaux à entreprendre ou aux conditions de l’aide, les entreprises peuvent

contacter les conseillers FAIRE via le site www.faire.gouv.fr

appeler le numéro de téléphone national : 0 808 800 700

se rendre dans l’espace FAIRE le plus proche https://www.faire.gouv.fr/trouver-un-conseiller

« La transition écologique doit concerner toutes les entreprises, grandes, moyennes ou petites. Avec cette mesure de « France Relance », nous permettons aux PME et aux TPE de participer à la décarbonation de notre économie. Le plan de relance bénéficie à toutes les entreprises et doit transformer notre économie pour qu’elle soit durable et plus compétitive », a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.

« La rénovation thermique c’est pour tous : pour les propriétaires de logement, pour les bâtiments publics et aussi pour les entreprises, commerçants, artisans, explique Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logemen. Nous voulons encourager et soutenir tous ceux qui s’engagent dans ce mouvement, parce que c’est bon pour notre planète, pour notre économie, pour l’emploi. »

« Le plan de relance consacre 200 millions d’euros à la rénovation et la transition énergétique des TPE et PME, ajoute de son coté Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises. Cette aide inédite, ciblée sur les locaux va accompagner les artisans, les commerçants et les indépendants à prendre eux aussi le virage de la transition écologique. »