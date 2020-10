Céline Scemama et Virginie Foucard : Elles ont fondé Alter’Copro, un cabinet de conseil qui apporte son aide aux syndics bénévoles

Titulaires d’un BTS professions immobilières, gestionnaires de copropriétés, Céline Scemama et Virginie Foucard souhaitent aider les syndics bénévoles à s’autogérer. Elles ont fondé Alter’Copro, un cabinet de conseil qui leur apporte aide et assistance. Sans les ruiner …

De plus en plus de copropriétés choisissent de ne pas suivre le modèle habituel en optant pour une gestion indépendante pour limiter les frais. En effet, faire appel à un syndic professionnel provoque certaines complications comme l’insatisfaction des propriétaires ou une surcharge de demandes que les gestionnaires ont du mal à gérer. Céline Scemama et Virginie Foucard, les deux fondatrices d’Alter’Copro, ont donc décidé de créer ce cabinet de conseil et d’assistance pour venir en aide aux syndics bénévoles.

A partir de 6€ HT par lot principal …

Alter’Copro propose un abonnement mensuel (à partir de 6€ HT par lot principal) incluant l’accès au logiciel de gestion Coprolib’ et l’accompagnement des experts pour répondre à toutes les interrogations, qu’elles soient juridique, comptable ou administrative. Cette méthode est donc beaucoup plus économique que lorsqu’une copropriété passe par un syndic professionnel. La gestion reste donc à la charge du syndic bénévole tout en disposant d’une équipe qui les accompagne pour chaque démarche.

Une envie commune d’aider les syndics bénévoles

Céline Scemama et Virginie Foucard se sont rencontrées lorsqu’elles ont passé leur BTS de professions immobilières. Après avoir travaillé plusieurs années dans ce domaine, elles sont devenues gestionnaires de copropriétés. Toutes deux souhaitent aider les syndics bénévoles à s’autogérer en ayant une aide précieuse et en bénéficiant d’honoraires bien moins élevés.