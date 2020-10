Crédit immobilier : Bientôt la fin de la distribution du prêt à 0% pour 2020

Comme chaque année, les banques informent les courtiers lorsque les demandes de prêt comportant un PTZ (prêt à taux zéro) arrivent à leur terme pour l’année 2020. Si vous souhaitez déposer votre dossier, activez-vous ! La distribution est bientôt finie pour cette année.

En effet, compte tenu de la lourdeur des démarches pour obtenir un prêt à taux zéro, les banques décident tous les ans de fixer une date limitée à laquelle un emprunteur peut déposer son dossier. Pour cette année, l’échéance est au 01/11/2020. Passé cette date, le candidat à la propriété devra attendre l’année prochaine pour faire étudier son dossier.

Des dossiers plus compliqués à monter …

S’agissant d’un prêt accordé par l’Etat les dossiers dits éligibles doivent être étudiés à la lettre et répondre à un certain nombre de critères pour en bénéficier. Les dossiers déposés tardivement et hors délais seront mis de côté et étudiés à partir de 2021. En effet, la banque a pour obligation d’éditer les offres de prêts de tous les dossiers avec PTZ avant le 31/12/20. Cette décision permet d’assurer un accompagnement qualitatif et garantir la bonne fin des opérations en cours.

Qu’est-ce qu’un PTZ ?

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt aidé par l’État qui permet aux futurs acquéreurs d’acheter un logement à condition de ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années et sous conditions de ressources. Le montant du PTZ dépend de la zone géographique du lieu d’achat. Le prêt à 0% ne peut financer qu’une partie de l’achat, le financement du projet doit être complété par un ou plusieurs prêts et éventuellement un apport personnel. Pour bénéficier de cet avantage, le bien immobilier doit être neuf ou nécessiter des travaux d’une valeur pratiquement égale à celle de l’achat.

A quand la reprise ?

Au mieux, le courtier CREDIXIA estima la reprise de l’étude des dossiers de prêt à taux zéro à partir de la première quinzaine de janvier 2021 car les banques doivent d’abord adapter leurs logiciels informatiques aux nouvelles normes du PTZ (les conditions d’octroi du PTZ changent au 1er janvier de chaque année). Il vous recommande de bien étudier les nouvelles conditions si vous souhaitez contracter un PTZ en 2021, les conditions et clauses ne seront plus les mêmes qu’en 2020 et pourraient ne plus vous correspondre.