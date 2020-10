David Ambrosiano, nouveau président du Conseil Supérieur du Notariat

David AMBROSIANO, 50 ans, notaire à Fontaine (Isère), a été élu Président du Conseil supérieur du notariat (CSN) au cours de l’Assemblée générale qui s’est déroulée le mardi 20 octobre 2020.

Le Conseil supérieur du notariat s’est renouvelé. Il passe de 42 à 71 membres et la part de femmes y progresse de 21% à 46%, reflétant les évolutions vécues par la profession. David Ambrosiano, 50 ans, prend la tête de l’institution et présente son programme.

Faire une pause dans les créations d’offices

« Un nouveau dialogue s’est installé entre l’Etat et le notariat, concrétisé par la signature le 8 octobre de la première convention d’objectifs de l’histoire de la profession. Ces échanges professionnels et constructifs seront organisés autour d’engagements et de projets. Ils n’empêcheront pas le CSN de continuer à demander une application de la loi croissance conforme à ses objectifs initiaux, en particulier son principe de progressivité. Une pause dans les créations est nécessaire pour permettre le développement des offices créés récemment, et ne pas casser notre maillage territorial unique« , estime le nouveau président du Conseil Supérieur du Notariat.

Poursuivre la transformation digitale

David Ambrosiano de poursuivre : « Je défendrai sans relâche notre maillage car il constitue le premier réseau de proximité d’accès au droit pour nos concitoyens. Tout comme j’entends promouvoir et défendre la marque « Notaires de France ». Autant de facteurs de cohésion de la profession, dont l’unité permet d’accélérer le développement. Il s’agira en même temps de poursuivre et déployer notre transformation digitale et de cultiver nos racines, notre raison d’être. Le notariat continuera de répondre aux attentes de l’Etat et de la société française.

Attirer de nouveaux talents

« Nous devrons, enfin, achever notre grande réforme de la formation initiale des notaires et des collaborateurs pour attirer de nouveaux talents« , précise encore David Ambrosiano.



Parité Femme Homme au Bureau du Conseil Supérieur du Notariat

L’Assemblée Générale qui a élu David Ambrosiano à la Présidence du Conseil Supérieur du Notariat le 20 octobre a également élu un Bureau qui respecte parfaitement la parité femme homme. Ce bureau est composé de :

Maître Sophie Sabot- Barcet, 49 ans, première Vice-Présidente, notaire à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire).

Maître Laurence LEGUIL, 42 ans, notaire à Parcé -sur-Sarthe (Sarthe)

-sur-Sarthe (Sarthe) Maître Xavier LIEVRE, 51 ans, notaire à Paris

Maître Pierre-Jean MEYSSAN, 57 ans, notaire à Bordeaux (Gironde)

Maître Boris VIENNE, 53 ans, notaire à Cornebarrieu (Haute-Garonne)

Maître Peggy MONTESINOS, 42 ans, notaire à Remiremont (Vosges)