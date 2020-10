Homestaging digital : Proprietes-privees.com signe un partenariat avec The Full Room

Le Homestaging pour aider les conseillers à vendre plus vite…

Si les photos sont cruciales dans une annonce, le homestaging est devenu un véritable outil d’aide à la vente. C’est pourquoi Proprietes-Privees.com a noué un nouveau partenariat avec la société The Full Room, plateforme collaborative conçue par des passionnés de déco et dédiée à l’univers de la maison, pour aider ses conseillers à vendre plus vite.

Grâce à ce partenariat, les conseillers peuvent recourir à trois services de TheFullRoom :

Le Relooking 3D : TheFullRoom applique une ambiance déco sur une ou plusieurs photos du bien pour le mettre en valeur à partir d’une sélection de plus de 200 inspirations déco appelés « rooms ».

Les acheteurs pourront ensuite accéder à la « shopping list » de meubles et objets présents dans la « room » et les commander directement depuis le site s’ils souhaitent reproduire la même décoration.

Projet 3D : TheFullRoom réalise un visuel 3D et une visite virtuelle à 360° du bien en y ajoutant une fenêtre, en supprimant un mur…

… pour instaurer la confiance de vente et le désir d’achat

« Dans notre objectif d’offrir un panel toujours plus large et pertinent d’outils numériques à nos conseillers, cette nouvelle offre de homestaging virtuel tient une place importante : nous constatons en effet que l’argument pèse dans la négociation de l’exclusivité de certains mandats tandis que les photos relookées favorisent réellement le coup de cœur de l’acheteur et boostent ainsi les ventes. Nous sommes donc ravis d’initier ce nouveau partenariat avec The Full Room », se félicite Michel Le Bras, Président de Proprietes-privees.com.

« Si le secteur immobilier connaît à l’heure actuelle une mutation sans précédent grâce au digital, le facteur humain est plus que jamais l’élément clef d’une transaction réussie, qu’il s’agisse de la relation au vendeur ou à l’acheteur, ajoute de son coté Thomas Griffoin, Président de the Full Room. Nos offres de valorisation du bien sont ainsi à même de satisfaire toutes les parties prenantes, dans tous les types de mandats, pour instaurer la confiance de vente et le désir d’achat. Nous sommes heureux de les mettre à la disposition de Proprietes-privees.com, avec qui nous partageons la même vision de l’innovation dans la vente immobilière ».

Des sessions de formation pour devenir un pro de la vente !

Pour favoriser la prise en main de ces outils et présenter les réels bénéfices du homestaging à chaque conseiller, Proprietes-privees.com a organisé plusieurs sessions de formation en partenariat avec The Full Room. Le réseau a d’ailleurs d’ores et déjà rédigé sur son blog un article sur Les 10 conseils à suivre pour vendre vite et aux meilleures conditions.