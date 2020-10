Résidence étudiants : Student Factory arrive à Lille en janvier 2021

Étudiants et futurs étudiants, les demandes de bourse et de logement, c'est maintenant !

Après une ouverture réussie à Strasbourg en 2019, Student Factory, filiale de VINCI Immobilier, ouvrira sa 6e résidence pour étudiants en janvier 2021 au sein du nouveau campus numérique Wenov. Cette résidence nouvelle génération proposera un cadre de vie adapté et privilégié aux étudiants de la région lilloise.

Une résidence nouvelle génération

Student Factory Lille Euratechnologies, dont la réalisation a été assurée par VINCI Immobilier, ouvrira en janvier 2021. Située dans le quartier Bois Blancs, cette nouvelle adresse Student Factory bénéficie d’une situation privilégiée au sein du nouveau campus numérique Wenov.

La résidence est composée de 206 appartements meublés. Fonctionnels et lumineux, les appartements offrent un espace nuit, un coin bureau, une kitchenette équipée, une salle d’eau et rangements optimisés. Enfin, chaque résident a accès à des espaces de coliving et coworking.

« L’accent est mis sur les espaces de coworking qui favorisent les échanges entre résidents, mais aussi sur la qualité des infrastructures et de la décoration. C’est une atmosphère créative qui règne chez Student Factory ! », déclare Damien Odin, Directeur Marketing de Student Factory.

Une expérience ultra-connectée

Pour faciliter l’accès à la résidence et aux services, une application Student Factory est mise à disposition des étudiants. Via leur smartphone ou tablette, ils peuvent commander un kit de linge, s’inscrire à un cours de sport, acheter des crédits pour la reprographie ou encore échanger avec les autres résidents et les équipes Student Factory.

Une « colis-box » connectée enverra une notification au résident dès que son colis sera disponible à l’accueil. Programmation des états des lieux, demandes d’interventions de maintenance, messages entre résidents ou à destination du manager de site : tout passe par l’application Student Factory qui offre ainsi une expérience entièrement digitalisée.