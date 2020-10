Investissement immobilier : Pensez au coliving pour booster votre rentabilité locative

Alternative à la location touristique et à la location longue durée, le coliving séduit à la fois des locataires, en quête de lien social, flexibilité et espace, que des propriétaires qui augmentent ainsi significativement leurs revenus locatifs. Le point avec Koliving, une plateforme de location et gestion de logements en coliving.

En 2008, Michaël et Magalie Safar, frère et sœur, investissent dans leur premier appartement. Après plusieurs années à avoir géré leurs biens eux-mêmes, Mickaël et Magalie ont cherché un acteur de l’immobilier qui accepterait de les gérer pour eux. La recherche s’est avérée infructueuse et… Koliving est né.

L’émergence d’un nouveau segment du marché immobilier

Koliving, présent dans 22 villes en France, est une plateforme de location et gestion de logements en coliving. En phase avec les nouveaux besoins et usages, ce concept d’habitation partagée allie parties communes et parties privatives et inclut des services aux locataires tels que ménage, linge, Netflix, Internet, logement meublé…

C’est bel et bien la colocation, ce segment non adressé par les professionnels que Koliving a réussi à valoriser pour le faire évoluer vers le coliving. Dans une période de recherche de liquidités accrues pour les propriétaires et en l’absence de location touristique, la tendance s’est accélérée.

Un rendement locatif qui augmente de 40%

Koliving permet d’obtenir des revenus maximisés, sécurisés, intéressants fiscalement, mais pas seulement. La startup propose une offre complète aux propriétaires : de la recherche des locataires, en passant par la signature des baux jusqu’à la gestion complète (entrées, sorties, états des lieux, ménage, etc.). Koliving se positionne aujourd’hui en précurseur de la gestion des logements en coliving. Ainsi, en un an, un propriétaire à Lyon peut voir son rendement augmenter de 40% en comparaison avec une location à une seule personne dans un bien non meublé. A Paris cette augmentation est proche de 25%.

Pour tous les propriétaires …

“Nous souhaitions créer une nouveau mode de location pour les propriétaires de logements meublés car tous les propriétaires peuvent louer leurs biens en coliving” , précise Michaël Safar, co-fondateur de Koliving. En effet, tous les biens sont éligibles à condition bien sûr qu’ils puissent accueillir plusieurs locataires. Les baux d’habitation d’un an apportent de la flexibilité, et Koliving prend en charge la location et la gestion quotidienne des locataires et du logement.

Le bénéfice est double : “Nous créons du logement en mettant sur le marché des surfaces qui ne l’étaient pas et nous offrons ainsi la possibilité à plus de personnes de se loger notamment dans les centres villes”, poursuit Magalie Safar, co-fondatrice de Koliving

Grâce à un mode opératoire inédit et 100% digital, c’est un nombre considérable de logements laissés vides, ou bien sous-exploités que la startup ambitionne de remettre sur le marché prochainement. A suivre donc …