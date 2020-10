LCL organiser le Salon Virtuel de l’Immobilier du 3 au 5 novembre

C’est une première ! Avec la volonté d’accompagner ses clients et soutenir l’activité économique, LCL organise, du 3 au 5 novembre, le premier rendez-vous virtuel consacré à l’immobilier en France.

Un marché immobilier qui reste attractif

Après une année 2019 qui a enregistré une activité record avec plus d’un million de transactions immobilières, la crise sanitaire ne semble pas atténuer l’engouement des Français pour la pierre. En organisant le Salon Virtuel de l’Immobilier du 3 au 5 novembre, LCL veut apporter des réponses claires et des solutions concrètes pour montrer aux particuliers qu’il y a encore des opportunités et que la banque est toujours là pour les accompagner dans cette période. Ce salon virtuel les aidera à aller au bout de leur projet d’achat en toute sérénité, et ce, sans même se déplacer de chez eux.

Éclairer et accompagner les potentiels acheteurs… depuis leur canapé

À l’heure où la crise sanitaire démontre l’importance des nouveaux usages numériques, LCL, banque digitale avec un des premiers réseaux d’agences, a décidé de réunir pendant 3 jours l’ensemble des services et des expertises autour de l’immobilier de manière 100% digitale. Clients de LCL ou simples visiteurs, partout en France, chacun pourra bénéficier de consultations gratuites afin d’obtenir les meilleurs conseils pour investir dans l’immobilier.

Inscription obligatoire

Pour participer au salon, une simple inscription en ligne suffit via une page dédiée de LCL.fr. Une fois sur le site, les participants pourront avoir accès à tous les halls et à leurs exposants. Ils pourront se « balader » virtuellement de stand en stand, assister à des tables rondes réunissant des experts, mais aussi prendre contact en live avec des conseillers et experts LCL pendant l’évènement entre 9h et 17h30 et jusqu’à 22h le jeudi 5 novembre. Il sera même possible de visiter le salon 24h/24.

Une expertise multisectorielle et personnalisée

Qu’ils en soient à la phase de recherche ou qu’ils aient des interrogations sur le financement de leur bien, son aménagement ou sa protection, les participants trouveront des réponses personnalisées à leur profil et à leurs besoins. Une quarantaine d’exposants et experts sera répartie en six halls virtuels :

« Habiter écologique »

« Organiser son projet immobilier » (conciergerie, déménagement, notaires, etc.)

« Trouver un logement » (Angle Neuf, Guy Hoquet, Maisons France Confort, Mon chasseur immobilier, etc.)

« Trouver un financement » (9 stands animés par des conseillers LCL, des juristes fiscalistes, des experts en financements immobiliers, des conseillers du Réseau Habitat, Action Logement, etc.)

« Se protéger et sécuriser son habitat » (Nexecur, Pacifica, etc.)

« Rénover son habitat » (Tryba, Renovation Man, Daniel Moquet, etc.)

« Dans ce contexte sanitaire qui bouleverse nos vies, nous avons beaucoup entendu que les perspectives pour l’immobilier étaient désormais mauvaises, que le marché se retournait, que les banques ne prêtaient plus… Alors que la période montre au contraire de nouveaux comportements, de nouvelles aspirations », explique Yann Lhuissier, membre du Comité Exécutif de LCL. Et de poursuivre : « Oui l’immobilier reste une valeur refuge en temps de crise ! Ce Salon événement est fait pour préparer, accélérer et finaliser son projet immobilier dans les meilleures conditions, et apporter notre soutien aux acteurs. C’est aussi ça, le rôle d’une banque partenaire. »