Crédit immobilier et crise sanitaire : Les taux d’intérêts continuent de baisser mais le nombre prêts dégringole

À partir de mars 2020, le confinement a lourdement pesé sur l’activité du marché des crédits immobiliers aux particuliers.Malgré un rebond de la demande constaté à partir de juin, alimenté par les projets mis en sommeil durant le confinement, le marché n’a pas retrouvé sa vigueur de 2019. La demande reste affectée par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire et ne s’est relevée que partiellement. D’autant plus que la reprise bute sur le durcissement des conditions d’octroi des prêts, conséquence des recommandations émises par le HCSF, toujours en vigueur. Sur les neuf mois de 2020, la baisse des opérations financées est la plus forte pour les ménages modestes, directement impactés par ces conditions plus strictes de l’accès au crédit. Revenus < 3 SMIC : – 25 % du nombre des opérations financées (36 % des emprunteurs)

Revenus ≥ 5 SMIC : -10% nombre opérations financées (28 % des emprunteurs)

Autres ménages : – 20 % du nombre des opérations financées