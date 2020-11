Crédit immobilier et reconfinement : « L’accès à l’emprunt va encore se durcir pour les primo-accédants», Sylvain Lefèvre

Le reconfinement constitue également une période propice à consacrer aux clients dont les prêts ont déjà été contractés et qui se trouvent, aujourd’hui, en situation de pertes de revenus.

« La Centrale de Financement est donc très attentive et à l’écoute de ses clients pour les accompagner et les aider à faire face à cette période délicate. De nombreuses solutions et dispoShare Nowsitifs peuvent être mis en place, en fonction de la situation de l’emprunteur fragilisé : report d’échéance, solutions alternatives et complémentaires de financement (regroupements de crédits pour alléger les charges) », précise Sylvain Lefèvre.