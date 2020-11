Immobilier et reconfinement : 52% des Français sont pessimistes sur le marché de l’immobilier

La crise économique qui frappe le pays en cette période de pandémie de la Covid-19 rend les Français très majoritairement pessimistes quant à la situation économique de la France. A ce jour, cette crise n'a pas épargné les plus fragiles, mais néanmoins les moins de 35 ans et les cadres se disent encore optimistes concernant leur situation économique personnelle.

Le marché immobilier subit inévitablement un coup d’arrêt mais l’intérêt des Français pour l’Immobilier ne faiblit pas ! Néanmoins, il ressort un décalage entre les désirs post-confinement et la réalité : le rêve d’une vie au vert ne se réalise pas toujours, notamment pour les Franciliens. Le point avec le Barmètre « « Les Français et l’immobilier à l’épreuve de la crise » d’Artémis Courtage.

Artémis courtage, société indépendante de courtage en crédit immobilier et assurance emprunteur, s’est attachée par le biais d’une étude menée en trois vagues (avril, juin et octobre) avec OpinionWay, à connaître le rapport des Français en matière d’immobilier dans ce contexte de crise sanitaire et économique.

Les interviews de cette troisième analyse les 21 et 22 octobre derniers auprès d’un échantillon de 1 015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence (la Vague 1, diffusée le 16 avril 2020, avait été réalisée pendant le confinement, les 12 et 13 avril 2020, la Vague 2, diffusée le 17 juin, avait été réalisée post un mois après le 1er confinement les 10 et 11 juin). Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assist Interview).

Plus d’un Français sur trois croit en la baisse des prix de l’immobilier en France

« La crise économique qui frappe le pays en cette période de pandémie de la Covid-19 rend les Français très majoritairement pessimistes quant à la situation économique de la France. A ce jour, cette crise n’a pas épargné les plus fragiles, mais néanmoins les moins de 35 ans et les cadres se disent encore optimistes concernant leur situation économique personnelle», explique Frédéric Micheau, Directeur des études d’opinion chez OpinionWay.

Parallèlement à cela, l’étude révèle que la situation du marché immobilier est perçue sur certains points de manière décalée par rapport à la réalité :

Les Français s’attendent à ce que l’accès au crédit soit plus long et plus compliqué, mais l’opinion selon laquelle les taux des crédits immobiliers augmentent est majoritaire (64% dans l’agglomération parisienne et pour les locataires à 59%). Ainsi, cette croyance dans l’augmentation des taux de crédit immobilier, alors qu’en réalité ils baissent, persiste auprès de plus de la moitié des Français pour 56%.

Autre décalage entre la perception et la réalité sur les prix de l’immobilier. Comme pour la vague de juin, plus d’un Français sur trois croit en la baisse des prix de l’immobilier en France ; pour 35% sur la baisse des prix de l’immobilier en agglomération parisienne et 34% sur les prix dans les grandes métropoles comme Bordeaux ou Lyon. Alors que dans les faits, l’offre continue de se raréfier et les prix immobiliers de grimper. La morosité des Français impacte leurs jugements.

6 Français sur 10 voit le courtier comme un atout légitime et efficace pour se voir accorder un crédit immobilier

Dans ce contexte, et même si certains projets connaissent un coup d’arrêt (plutôt en Ile-de-France), les projets immobiliers se poursuivent, notamment avec l’aide d’un courtier en prêt immobilier qui pour 6 Français sur 10 le voit comme un atout légitime et efficace pour se voir accorder un crédit immobilier.

En revanche, « les projets évoqués montrent des comportements d’achat plutôt classiques qui correspondent à des moments de vie davantage qu’à des aspirations rêvées post-confinement », précise Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage.

Principaux enseignements de l’étude

78% des Français se disent pessimistes sur la situation économique du pays

Ce pessimisme n’atteint pas spécialement les personnes qui ont un crédit immobilier, elles sont plus nombreuses (54%) à se dirent optimistes concernant leur situation économique personnelle que celles qui n’ont pas de crédit et seuls 7% ont effectué des démarches pour suspendre les mensualités de leur crédit immobilier en cours (-6 points vs vague 2 en juin 2020 post-confinement).

52% des Français sont pessimistes sur la situation économique du marché de l’immobilier

Les plus pessimistes sont les habitants des grandes agglomérations de province, 56% des habitants des villes de plus de 100 000 habitants se disent pessimistes.

Les locataires à 58% et les 35-49 ans à 59%.

1/3 des Français estiment que les prix de l’immobilier baissent, alors que dans l’état actuel les prix continuent de grimper.

Des craintes toujours présentes concernant l’accès au crédit immobilier

8 Français sur 10 pensent toujours qu’aujourd’hui, les banques sont plus exigeantes pour accorder des crédits immobiliers ; opinion plus marquée en Ile-de-France à 90%.

70% des Français pensent que les délais pour obtenir un crédit s’allongent. Cette perception est à la baisse par rapport aux anticipations mesurées dans les précédentes vagues (-4 points vs vague 2, -7 points vs vague 1 en avril 2020).

56% pensent que les taux des crédits immobiliers augmentent ; opinion plus marquée par les 25-34 ans (58%).

Faire appel à un courtier perçu par plus de 6 Français sur 10 comme un atout pour se voir accorder un crédit immobilier

61% des Français jugent que le recours à un courtier permet d’avoir de meilleures chances d’obtenir un crédit immobilier et 14% des Français ayant un projet immobilier ont fait des recherches sur un courtier (+6 points vs vague 2).

Même si la crise engendre un coup d’arrêt, les projets immobiliers se poursuivent. Mais dans le choix des projets, il y un décalage entre les envies rêvées post-confinement et la réalité.

3% des Français qui avaient un projet immobilier l’ont concrétisé en achetant leur résidence principale.

Loin du cliché du retour à la terre post 1er confinement des Parisiens, on observe que la recherche d’un logement en zone rurale ne concerne que 4% des Franciliens.

Parmi les Français ayant un projet d’achat, 18% indiquent qu’il s’agit d’un logement en ville (+10 points vs vague 2) et 27% de ceux qui viennent de réaliser un projet.

Seuls 15% de Français qui ont concrétisé leur projet l’ont acheté pour un logement avec jardin et 13% pour un logement avec terrasse.