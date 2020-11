Prix féminin de l’Immobilier : Vite, votez en ligne et désignez la lauréate !

Mettre la lumière sur un parcours de femme entrepreneure inspirante, c’est l’objectif du Prix Féminin de l’Immobilier. Cette première édition est réservée aux femmes agents immobiliers. Découvrez les finalistes, et choisissez laquelle sera lauréate du prix 2020.

Organisé dans le cadre du Palmares de l’Immobilier, le Prix Féminin de l’Immobilier by MySweetimmo vise à récompenser des femmes créatrices d’entreprises et à mettre en lumière l’entreprenariat au féminin dans le monde de l’immobilier. Notre première édition est réservée aux femmes créatrices d’agences ou repreneuse d’une agence immobilière dont 50% des parts ou plus sont détenues par une ou plusieurs femmes, et dont la dirigeante est une femme. Elles ont été très nombreuses à déposer leurs dossiers. Merci à toutes !

La Sweet’Team a épluché les dossiers de candidature

Une fois les dossiers reçus, l’équipe de MySweet’immo a vérifié que les critères demandés étaient respecté. Ainsi nous avons éliminé les négociatrices immobilières, les collaboratrices d’agences immobilières ainsi que les dirigeants non actionnaires majoritaire.

Ensuite, nous avons épluché les données chiffrées (chiffres d’affaires, nombre de ventes réalisées, nombre de point de vente, nombre de collaborateurs…) puis demandé à nos finalistes de nous adresser une courte video indiquant outre leur nom et celui de leur entreprise, leurs signes distinctifs, leur parcours, le pourquoi de leur candidature au prix féminin. Nous vous les présentons ci-dessous. Regardez-les et choisissez celle qui recevra le premier Prix Féminin de l’Immobilier.

Les 3 finalistes du Prix Féminin de l’Immobilier sont…

Angélique Aumord, Agence Gaudoise

Cécile Fiorentino, S’Antoni Immobilier

Patricia Gérard, Uzège Immobilier

Choisissez la Lauréate du Prix Féminin de l’immobilier

Vous avez regardé les 3 vidéos ci-dessus ? Vite, participez au vote du public pour attribuer le Prix Féminin de l’Immobilier 2020. Le vote sera clos le mercredi 25 novembre à 17h.

Pour voter, c’est ici.

Remise des prix le 26 novembre au Congrès de la FNAIM

La remise des prix du Palmares de l’immobilier et du Prix Féminin de l’immobilier aura lieu le jeudi 26 novembre de 14h30 à 15h30 lors du Congrès FNAIM et Salon des professionnels de l’immobilier 100% Digital.