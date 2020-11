Crédit immobilier : Vousfinancer lance Le « Passeport Emprunteur express », pour éviter les refus de prêt… mais aussi les visites « non qualifiées »

Avec le « Passeport Emprunteur express », Vousfinancer vous garantit d’obtenir un rendez-vous en moins de 48 heures pour obtenir une certification de financement. De quoi vous apporter plus de visibilité sur votre capacité de financement et permettre aux vendeurs et professionnels de l’immobilier de limiter les visites « non qualifiées ».

Les visites de biens immobiliers ont repris… mais en respectant un protocole sanitaire strict qui devrait en limiter encore le nombre… Dans ce contexte, alors que de nombreux acheteurs, et autant de vendeurs, attendaient cette date, il va être essentiel pour les futurs acquéreurs de valoriser leur dossier et démontrer leur capacité à acquérir le bien en obtenant leur crédit immobilier.

« Acheteurs comme vendeurs attendaient cette reprise des visites… Les biens de qualité risquent de partir rapidement. Les acquéreurs potentiels vont devoir être réactifs et valoriser leur dossier. Dans ce contexte particulier d’exigences accrues de la part des banques, il est essentiel de valider au plus tôt la faisabilité de son projet, dans l’idéal avant même de visiter un bien, pour effectuer ses démarches en toute sérénité et maximiser les chances de concrétiser son projet immobilier », analyse Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

La part des dossiers refusés continuent à progresser…

Alors qu’elle n’était que de 5,5 % en 2019, la part des dossiers refusés est montée à 7 % au 1er trimestre, 10,2 % au second, 13,5 % au 3ème trimestre, et devrait atteindre 17 % des dossiers envoyés aux banques au 4e trimestre. C’est pourquoi il est essentiel de consulter en amont un courtier en crédit immobilier qui saura mettre en place le plan de financement optimal permettant de maximiser les chances d’obtenir son crédit.

« Notre objectif est de recevoir ceux qui ont un projet immobilier le plus en amont possible afin de les conseiller sur le montage optimal, l’apport nécessaire et de calculer au mieux leur capacité d’emprunt afin qu’il reste dans un endettement inférieur à 33 %. Certains sont ainsi obligés de faire appel à l’aide familiale lorsque c’est possible, de rembourser un crédit à la consommation en cours ou de différer leur achat de quelques mois, le temps de ne plus être au chômage partiel. Nous les accompagnons pour maximiser leur chance de faire aboutir leur projet et c’est ainsi que nous y parvenons pour plus de 80 % des dossiers », explique Julie Bachet.

Le « Passeport Emprunteur express » en 48 h : un outil de réassurance et fluidification du marché immobilier

C’est dans ce contexte que Vousfinancer propose la délivrance d’un « Passeport Emprunteur express » qui permet aux acheteurs potentiels de connaître leur capacité d’emprunt, mais aussi aux agents immobiliers et vendeurs d’éviter les visites « non qualifiées » dans le cadre d’un protocole sanitaire renforcé qui aura forcément un impact sur le nombre de visites possibles…

« Au moment de la reprise des visites et dans un contexte de hausse des refus de prêt qui oblige parfois le retour sur le marché d’un bien et rallonge les délais de vente, l’ensemble des acteurs du marché, particuliers, propriétaires et professionnels de l’immobilier sont plus que jamais demandeurs de ce type d’informations concrètes et crédibles, à la recherche de réassurance sur la capacité de financement des futurs acquéreurs. C’est pourquoi, en cette période si particulière nous garantissons la délivrance d’un rendez-vous en agence ou en visio sous 48 h pour obtenir une capacité d’emprunt certifiée. Certains de nos courtiers ont même mis en place des créneaux d’urgence permettant d’être reçu dans les 2h après une visite de biens. Mais le mieux est d’anticiper et de nous contacter le plus en amont possible du projet… », conclut Julie Bachet