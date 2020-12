Location meublée : Combien de temps faut-il pour amortir le prix des meubles ?

La location meublée de plus en plus plébiscitée par les français

Combien de temps faut-il pour amortir le coût des équipements d’un logement ? Eléments de réponse avec le baromètre des Loyers SeLoger.

Le budget pour équiper un meublé ? 4 300 € pour un studio, 5 600 € pour un deux pièces

Dans un logement meublé, le locataire doit pouvoir poser ses valises sans avoir à acheter quoi que ce soit. Literie et linge de maison pour la chambre, fauteuils et table de salle à manger dans le salon, électroménager (réfrigérateur, plaques chauffantes, four, lave-linge, mais aussi fer à repasser…), il ne doit rien manquer ! Un décret précise la liste du mobilier et l’équipement nécessaire. Il faut aussi penser à l’équipement de la cuisine (des casseroles et des plats en nombre suffisant, de la vaisselle, des couverts…) et bien sûr au linge de maison. Nous avons évalué ce budget, pour un studio, à 4300 €. Cette somme se décompose comme suit : 1700 € de meubles, 1700 € d’électroménager, 400 € de linge de maison (serviettes de bain, de table, nappe, draps, couette ou couverture, torchons…) et 500 € de vaisselle, accessoires de cuisine et luminaires. Nous avons utilisé ce budget pour toutes les villes sur lesquelles notre étude a porté, le prix d’un canapé dans une grande enseigne de mobilier étant, peu ou prou, le même à Paris et à Nantes… Pour un deux pièces, le budget a été porté à 5 600 €.

228 euros d’écart de loyer entre une location vide et une location meublée à Paris

L’écart de loyer entre une location vide et un meublé varie selon les villes. Afin d’avoir une base comparable, nous avons utilisé des prix moyens au mètre carré et retenu des surfaces de biens identiques pour toutes les villes, à savoir 24 m² pour un studio et 42 m² pour un deux pièces.

En tête des villes où l’avantage va très nettement à la location meublée, on trouve – pour les deux pièces – les villes où la demande est importante. Paris (228 € d’écart de loyer), Lyon (189 € d’écart), Bordeaux (171 €), Strasbourg (152 €) et Toulouse (147 €) figurent ainsi dans notre top 5. Pour ce qui est des studios, se hissent aux premières places de notre palmarès Argenteuil (195 € d’écart entre une location nue et une location meublée), Angers (173 € d’écart), Villeubanne (155 €), Rennes (141 €) et enfin Lyon (137 €).

2 ans et 1 mois pour amortir le budget meuble d’un 2 pièces à Paris

Plus la différence de loyer entre une location nue et une location meublée est importante, plus l’achat de l’équipement (meubles, matériel électro-ménager, ustensiles…) sera amorti rapidement. À Angers, il faut moins de deux ans (22 mois) pour que les meubles d’un studio soient amortis. Pour les deux pièces, il faut 25 mois à un propriétaire parisien pour que l’écart de loyer, dont il profitera, finance l’achat de ses meubles, deux ans et 6 mois à Lyon, deux ans et 8 mois à Bordeaux et trois ans et 1 mois à Strasbourg. Pour ceux qui investissent en première couronne, méfiance ! En effet, l’équilibre économique ne sera alors pas le même qu’à Paris. Comptez, en moyenne, trois ans et 2 mois pour amortir l’achat de meubles à Boulogne Billancourt et à Montreuil, la durée d’amortissement sera portée à 5 ans et 10 mois.

Amortissement : ces villes où vous devrez vous armer de patience !

A l’inverse, lorsque les écarts de loyers sont peu importants, il faut davantage de temps pour éponger le coût d’achat du mobilier. À titre d’exemple, à Clermont-Ferrand où l’écart de loyer (vide vs meublé) est de 36 € pour un studio, il faut dix ans pour amortir le surcoût des meubles… À Montreuil, la durée d’amortissement passe à 13 ans et 7 mois. Elle atteint 17 ans et 8 mois à Saint-Denis !

Certaines villes disposent d’un parc locatif suffisant pour que le locataire puisse choisir entre une location nue ou meublée. Dans ce cas, le loyer d’un meublé ne sera pas beaucoup plus élevé mais le propriétaire aura tout de même l’obligation de fournir tout l’équipement. Dans les villes où les écarts sont particulièrement minces, la durée d’amortissement s’allonge considérablement. C’est le cas à Mulhouse, où l’écart de loyer constaté entre un T2 loué nu et un T2 meublé se limite à 9 € par mois car il faudra alors… 54 ans et un mois pour compenser financièrement l’achat du mobilier ! Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?

« D’après le Baromètre des loyers SeLoger, le loyer moyen en location meublée tous biens confondus est de 756€ charges comprises alors qu’il est de 707€ en location vide. Toutefois, il ne faut pas négliger les frais d’équipement (meubles, électroménager, linge de maison, vaisselle…) dont le montant peut mettre plusieurs années avant d’être amorti et que nous avons estimé à 4300€ pour un studio et 5600€ pour un deux pièces. Ainsi l’étude SeLoger montre que si – pour un studio à Argenteuil – les frais d’équipement sont amortis en 1 an et 10 mois il faudra attendre près de 18 ans à Saint-Denis », précise Séverine Amate, porte parole chez SeLoger.