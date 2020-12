Immobilier Montpellier : Opération Street Christmas pour Evidence Immobilier

L’agence immobilière digitale Evidence, implantée depuis une dizaine d’année à Montpellier va distribuer 1000 ballons roses dans le cadre de son opération Sweet Christmas.

Opération spéciale Noël pour Evidence immobilier

Audrey Mula, fondatrice et dirigeante de l’agence immobilière Evidence, met en place une opération de dernière minute pour les fêtes de Noël ! En effet, des ballons floqués à l’image d’Evidence seront déposés sur les portails des biens sur les secteurs de Lattes, Boirargues et

Pérols afin d’égayer les rues et ainsi communiquer auprès des habitants, qui seraient éventuellement intéressés par les services que propose l’agence immobilière montpelliéraine.

1000 ballons distribués à Lattes, Boirargues et Pérols…

En ce début de mois de décembre 2020, Audrey Mula ne pouvait clôturer cette année de manière classique au vu de la tournure que cette dernière a pris. C’est ainsi que très rapidement, elle a créé L’opération Street Christmas. L’idée est simple : pas moins de 1000 ballons gonflés seront placés par les collaborateurs Evidence Immobilier sur les portails des biens sur un secteur défini. L’idée est de venir à la rencontre des habitants afin de présenter l’agence rose et surtout de répondre aux besoins de certains habitants qui seraient en plein projet immobilier.

… par un drôle de binôme

Des ballons, c’est bien, mais des surprises, c’est mieux ! Alors oui, Madame Mula a souhaité offrir, via ces 1000 ballons, des cartes cadeaux aux Lattois et aux Péroliens. C’est ainsi que l’agence digitale véhicule sa présence sur le marché immobilier, mais aussi sa force et sa persuasion par le contact social, critère incontournable et primordial pour les collaborateurs d’Evidence. A travers cette opération, les Lattois et les Péroliens rencontreront également un binôme qui leur permettra d’en savoir un peu plus sur cette drôle d’agence… Alors, ne soyez pas surpris, le vendredi 18 décembre prochain, si vous voyez apparaître un ballon rose dans votre jardin.

Audrey Mula démontre à travers son action, que chaque organisation à sa manière peut propager l’image de sa marque auprès des habitants locaux dans le secteur qu’elle prédomine. Cette dernière choisit la méthode douce, en offrant un petit quelque chose à chacun, pour représenter Noël bien sûr, mais aussi participer au projet immobilier d’un d’entre eux. Ne jamais cesser de créer, d’innover c’est le leitmotiv d’ Evidence Immobilier.

A travers cette opération, l’agence immobilière implantée depuis dix ans au cœur de Montpellier et dans toute sa périphérie montre à ses clients qu’elle ne lésine pas sur les moyens novateurs pour communiquer sur leurs projets immobiliers…

Evidence Immobilier est une agence immobilière implantée depuis dix ans à Montpellier et sa périphérie, et depuis peu à Nîmes et à Lille.