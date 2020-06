Crédit immobilier : Deux nouvelles agences dans la région de Montpellier, La Centrale de Financement

Malgré la crise et la baisse du volume de transactions, je reste très confiant quant à l'évolution du marché immobilier et plus particulièrement dans les localités prisées, comme celle de Montpellier, au sortir du confinement. Les Français vont profiter de la période estivale pour amorcer leur projet d'achat immobilier, sur des espaces un peu moins concentriques que ceux où ils ont dû vivre pendant la crise sanitaire.

Avec l’ouverture, dès le mois de juin 2020, de deux nouvelles agences à proximité de Montpellier, La Centrale de Financement poursuit sa stratégie de croissance et ambitionne de couvrir l’intégralité de la demande d’emprunt immobilier sur le territoire.

Afin de répondre au surcroît de demande sur la région montpelliéraine, la Centrale de Financement, acteur national du courtage en prêts immobiliers, a densifié son maillage de proximité en ouvrant deux nouvelles agences sur ce territoire : à Saint-Gély-Du-Fesc et la Grande-Motte. Ces nouvelles implantations s’inscrivent dans la stratégie de développement du réseau, qui compte aujourd’hui plus de 190 agences partout en France, dont une d’ores et déjà au centre de Montpellier. En renforçant sa présence régionale, La Centrale de Financement souhaite rester au plus près des besoins des ménages, grâce à une écoute et un accompagnement dédiés à leurs attentes nouvelles.

La Centrale de Financement couvre désormais Montpellier et ses abords !

Sous la direction de Christophe Bouldouyre, les agences de Saint-Gély-Du-Fesc et de la Grande-Motte renforcent les équipes mises à disposition dans la région. Au total, 26 collaborateurs, répartis sur les 3 agences montpelliéraines et disponibles 6 jours sur 7, sont mobilisés pour accompagner les futurs acquéreurs sur l’ensemble de leurs démarches d’emprunt !

« Après plus de deux mois de confinement, le comportement et les attentes des ménages ont évolué. La Centrale de Financement a à cœur d’accueillir et d’accompagner les futurs emprunteurs dans les conditions les plus adaptées à leurs besoins.«L’augmentation des prix des biens cumulée à la légère remontée des taux d’emprunt, observée ces derniers mois, engendrent une véritable tension sur le marché immobilier local. Celui-ci est devenu plus sélectif notamment vis-à-vis de la situation et du profil des différents emprunteurs. Nous avons, en tant que courtiers, un véritable rôle à jouer pour permettre aux acquéreurs, quelle que soit leur situation, d’obtenir un prêt rapidement et dans les meilleures conditions possibles», explique Sylvain Lefèvre.

Tout se vend très vite à Montpellier

Montpellier est une commune attractive dont le flux migratoire continue de s’accentuer en raison du confinement. L’augmentation du recours au télétravail a en effet joué comme un accélérateur de la recherche du bien-être immobilier, où le volume de l’espace de vie et sa proximité avec la nature sont devenus les principes directeurs. Avec un afflux de demandes d’emprunt venues des quatre coins de la France, et notamment de Paris, le marché immobilier montpelliérain devient de plus en plus concurrentiel: les biens se font rares et les prix augmentent, pouvant atteindre jusqu’à 5160 € du m.

«En ce moment, tout se vend très vite, surtout le neuf ! Par exemple, pour un chantier de 400 logements dont la livraison est prévue fin 2022, tout est déjà acheté. Pour répondre à la demande croissante sur Montpellier et ses alentours, il est urgent d’entreprendre et d’investir dans la construction de nouveaux logements! », précise Christophe Bouldouyre, Directeur La Centrale de Financement à Montpellier.

La Centrale de Financement est l’un des leaders français du courtage en prêt immobilier – financement, regroupement de crédits et assurance emprunteur.