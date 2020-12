IAD s’offre un nouveau site pour inviter les futurs conseillers immobiliers à changer de vie

Avec son nouveau site « Join iad », le réseau de mandataire iad souhaite étoffer sa communauté de 12 000 conseillers.

Qui veut devenir iadien.ne ?

Entreprendre et trouver sa voix tout en étant coaché, c’est la promesse faite par le réseau iad à ses futurs conseillers. Le site recrutement Join-iad présente d’ailleurs les avantages à devenir «iadien»: être son propre patron, apprendre un nouveau métier stimulant, développer un potentiel de commissionnement illimité et enfin avoir accès à des ressources et outils mis à disposition pour la réussite de l’ensemble des collaborateurs. Au programme également, un suivi unique personnalisé grâce à un système de coaching et de formations offertes via un parcours d’apprentissage sur mesure, développé par des professionnels du secteur en e-learning et en présentiel.

Un taux de satisfaction de 92%

Le site présente des témoignages d’iadiens satifaits – selon une enquête interne réalisée auprès de 3 580 conseillers, et offre la possibilité d’être recontacté par un conseiller proche de chez vous. qui vous présentera le concept. Vous pourrez le cas échéant, bénéficier d’un accompagnement dédié par un parrain et débuter ensuite son cursus de formation en ligne et en présentiel.

«Le modèle iad repose sur un pilier fondamental qui est celui du partage. Nous souhaitons donner une nouvelle chance à toutes les personnes qui s’intéressent à l’immobilier et se lancer dans l’entrepreneuriat, explique Roland Tripard, président du Groupe iad. La plupart ne viennent pas de l’immobilier, c’est pour cela que nous ne laissons jamais nos conseillers seuls. Ils sont formés et accompagnés tout au long de leur vie professionnelle.»