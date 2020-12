Immobilier et tendances 2021 : « Les acquéreurs privilégient le confort de vie, plus que la géolocalisation »

Loeiz Bourdic (PriceHubble) et Henri Pagnon (Proprioo) sont les invités d’Alexis Thibaut pour Mon Podcast Immo.

Proprioo et PriceHubble ont analysé de nombreuses annonces à la vente, dans l’ancien, publiées pour Paris, l’Ile de de France, Lyon ainsi que Aix-Marseille en 2020 sur les principaux portails immobiliers pour les particuliers et les professionnels, afin de mettre en évidence les évolutions de prix dans les trois plus grandes métropoles françaises. Loeiz Bourdic fondateur de PriceHubble et Henri Pagnon, cofondateur de Proprioo reviennent sur les enseignements de leur études « Immobilier 2021, un marché résilient ?​ » au micro de Mon Podcast immo.