Recommandations du HCSF : Premier bilan du crédit immobilier en France en 2020 et des effets de la recommandation R-2019-1

Une production de crédits immobiliers dynamique, qui a effacé le ralentissement du printemps dernier

Le Haut Conseil a constaté le dynamisme de la production de nouveaux crédits hors rachats et renégociations . Après avoir baissé à 10,6 Md€ en avril 2020 dans le contexte contraint de pandémie et de confinement, la production (hors rachats et renégociations) a retrouvé cet été un niveau élevé et atteint des plus hauts historiques en septembre puis en octobre (19,0 Md€ puis 20,2 Md€). La dynamique actuelle va au-delà d’un seul effet de rattrapage : le niveau mensuel moyen de la production depuis mars (15,2 Md€) reste certes en deçà du niveau exceptionnel de 2019 (16,1 Md€) mais dépasse les niveaux moyens observés en 2017 (13,3 Md€) et 2018 (14,0 Md€).

Ce dynamisme est nourri par le maintien des taux d’intérêt des crédits nouveaux immobiliers un niveau proche de leurs plus bas historiques, atteints fin 2019 . Après une courte période d’une hausse limitée, à partir de ce plus bas historique, de 24 points de base (pb) entre janvier et août, les taux sont, depuis l’été, à nouveau orientés à la baisse (-2 pb depuis août).