Protocole sanitaire et visite en EHPAD : Quel assouplissement pour les fêtes de fin d’année ?

Le ministère des Solidarités et de la Santé assouplit le protocole sanitaire en vigueur dans les établissements hébergeant des personnes âgées jusqu’au 3 janvier 2021.

Des conditions de visite assouplies qui toujours encadrées Les conditions des visites des proches dans les établissements restent encadrées, notamment avec la prise de rendez-vous. Toutefois, une augmentation des jauges (nombre de visiteurs par résident et nombre maximal de visiteurs accueillis simultanément par plage de rendez-vous) et de la durée des plages de rendez-vous peut être envisagée afin de faciliter l’organisation des visites et permettre aux familles de se retrouver dans des conditions plus conviviales.

Idem pour les sorties des résidents en famille Les sorties des résidents en famille sont facilitées tout en restant encadrées. Avant le départ : les proches sont sensibilisés aux précautions à respecter lors de la sortie ou du séjour en famille et s’engagent à limiter au maximum les risques d’exposition ; ils sont fortement encouragés à réaliser un test RT-PCR ou antigénique préalable à l’événement familial et il leur est rappelé qu’un test négatif n’exonère pas d’un strict respect des autres mesures de prévention (gestes barrières, distanciation, aération…).

Au retour dans l’établissement : les résidents réalisent un test RT-PCR ou antigénique ; ils doivent respecter très strictement les gestes barrières et porter systématiquement le masque chirurgical en présence des professionnels et des autres résidents ; ils doivent s’abstenir de participer aux activités collectives pendant les 7 jours suivant leur retour.



Des animations festives pour lutter contre l’isolement Afin d’éviter l‘isolement des résidents pendant cette période particulière des fêtes, les établissements sont invités à porter une attention particulière à la prise en compte de leurs besoins sociaux ou d’accompagnement spécifiques. Les établissements sont aussi encouragés à organiser des animations collectives, à l’intérieur et à l’extérieur, à visée conviviale, festive ou spirituelle (incluant notamment l’accompagnement à des offices religieux), dans les conditions d’encadrement strictes rappelées par le protocole.

Des recommandations et un protocole de sécurité sanitaire Les recommandations du précédant protocole restent applicables : conseiller aux visiteurs la réalisation préalable d’un test de dépistage (un test RT-PCR 72 heures avant la visite ou un test antigénique en pharmacie dans la journée en cas d’impossibilité de test RT-PCR) ;

proposer la participation aux séances de dépistage hebdomadaire aux visiteurs réguliers ;

évaluer à l’aide d’un auto-questionnaire les risques d’une transmission de Covid-19 ;

tenir un registre des visites et si possible mettre en place un QR code à flasher pour les visiteurs ;

organiser une zone d’accueil, de désinfection et de contrôle à l’entrée en établissement pour l’application du gel hydroalcoolique et vérifier le port du masque ;

engager les visiteurs à porter un masque chirurgical et à respecter la distance physique et les gestes barrières pendant la durée de la visite.

Bon à savoir : Ces recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé , applicables du 15 décembre 2020 au 3 janvier 2021, concernent les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les autres établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes âgées (notamment les résidences autonomie) et les unités de soins de longue durée (USLD).