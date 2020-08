« Solidarité dans le contexte COVID-19 » : DOMITYS met 200 logements à disposition pour protéger les seniors de l’isolement

« Le gouvernement a compris l’urgence de la situation en mettant en œuvre, dès le 8 avril, 5 propositions du rapport de M. Guedj. Nous considérons que chaque acteur (public, associatif, privé) doit prendre sa part pour assurer la protection des personnes qui, de par leur isolement, sont en danger. C’est ce que nous faisons à travers l’offre « Solidarité dans le contexte COVID-19 ». Nos équipes sont mobilisées afin de pouvoir accueillir pendant la durée nécessaire plus de 500 personnes âgées autonomes mais en situation de détresse. » exprime Frédéric Walther, directeur général délégué des résidences services seniors DOMITYS.

Initiative “Solidarité dans le contexte COVID-19”, quelles sont les conditions ?

Rapidement, le Groupe DOMITYS s’est mobilisé et a identifié plus de 200 logements meublés, équipés et disponibles dans ses 105 résidences partout en France. L’initiative “Solidarité dans le contexte COVID-19” s’adresse aux seniors de plus de 75 ans pouvant vivre de façon autonome mais isolés, et n’ayant qu’une seule source de revenus. La période estivale étant souvent un facteur d’aggravation des situations d’isolement social, l’offre qui a débuté le 1er mai se prolongera jusqu’au 31 août 2020.

Un service adapté et des animations sportives et musicales suivies depuis les balcons !

Les seniors accueillis en séjours temporaires pourront bénéficier d’un service complet et adapté à leurs besoins :

• La pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et Entract’ gourmand quotidien)

• l’assistance 24h/24 par téléphone et bracelet émetteur

• le ménage quotidien, la fourniture et le changement du linge de bain et de lit

• la coordination des intervenants externes si nécessaire (professionnels de santé libéraux…)

Enfin, afin de favoriser de nouvelles formes d’échanges, d’animer et de rythmer le quotidien des résidents, les équipes de DOMITYS se sont mobilisées dès le début de la crise. Fidèles à l’engagement DOMITYS de favoriser une vie indépendante et dynamique accompagnée par des équipes bienveillantes, des activités ont été mises en place afin de maintenir un lien social dans le respect des mesures de protection. Parmi ces activités, des animations sportives et/ou musicales pouvant être suivies depuis les balcons, la diffusion d’une gazette quotidienne, ou encore la mise à disposition d’outils numériques afin de permettre des échanges.