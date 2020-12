Crise sanitaire, loyer ou crédit immobilier : Pouvez-vous bénéficier de l’aide Action Logement de 150 euros par mois ?

L’aide exceptionnelle de 150 € mensuels mise en place au printemps 2020 par Action Logement pour locataires ou emprunteurs en difficulté a été prolongée.

Cette aide concerne les locataires du parc privé, social et intermédiaire; les locataires de résidence collective d’hébergement (hors Crous) ; les ménages accédant à la propriété.

… ayant connu une forte baisse de revenus du fait de la crise sanitaire

Il s’adresse aux salariés (ou ex-salariés) du secteur privé et agricole et aux demandeurs d’emploi ayant connu l’une de ces situations pendant la crise sanitaire en cours, c’est-à-dire entre le 1er avril 2020 et sa fin (date ne pouvant être déterminée actuellement) : chômage partiel, travail à temps partiel ou embauche ajournée ; perte d’emploi (suspension mission intérim, non renouvellement d’un CDD, arrêt d’un CDI, report d’un nouveau contrat) ; diminution de leur rémunération variable.

Une aide réservée aux 1,5 SMIC et moins

Durant cette période, il faut aussi :