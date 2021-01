Déposez un dessin d’enfant dans une agence immobilière l’Adresse et soutenez les familles d’enfants atteints de cancer

La Fondation l’Adresse renouvelle son opération 1 dessin = 1 euros au profit de l’UNAPECLE durant le mois de février. Le principe est simple : pour chaque dessin confié à l’une des agences participantes du réseau l’Adresse, cette dernière fait un don de 1€ au profit des enfants.

Mobilisation pour la Journée internationale du cancer de l’enfant et de l’adolescent le 15 février

Dans la perspective de la journée internationale du cancer de l’enfant et de l’adolescent aura lieu le 15 février prochain, la Fondation l’Adresse a décidé de venir une nouvelle fois en aide aux enfants malades de cancer ou de leucémie et à leurs proches, en soutenant l’UNAPECLE, une union qui regroupe 37 associations réparties sur toute la France en accompagnant les familles d’enfants confrontés au cancer ou la leucémie.

Dessine le château de tes rêves

Cette année, l’opération 1 dessin = 1 soutien s’articule autour du thème « Dessine le château de tes rêves », fort pour l’Adresse mais également pour l’UNAPECLE qui est souvent confronté à la difficulté de loger les parents d’enfants hospitalisés loin de chez eux.

Demandez à votre enfant de dessiner le château de ses rêves puis déposez le dans une agence l’Adresse. Pour chaque dessin déposé, l’agence L’Adresse participant à l’opération versera un euro à UNAPECLE, souvent confronté à la difficulté de loger les parents d’enfants hospitalisés loin de chez eux.

Journée internationale du cancer de l’enfant et de l’adolescent le 15 février

la Fondation l’Adresse réitère son engagement auprès de l’UNAPECLE durant le mois de février, le 15 étant la journée internationale du cancer de l’enfant et de l’adolescent, avec l’opération « 1 dessin = 1 soutien ».

« Les fonds reversés à l’UNAPECLE servent à organiser l’accueil et l’hébergement de l’enfant ainsi que du parent ou de la personne qui l’accompagne » explique Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse. Elle ajoute « En tant qu’agents immobiliers, il nous paraît indispensable d’y contribuer activement, d’autant qu’être auprès de son enfant malade est un besoin essentiel de toute famille touchée par la maladie.».

Les dessins collectés seront, quant à eux, remis aux enfants hospitalisés afin d’adoucir et égayer leur quotidien, comme autant de marques de soutien envoyées aux petits malades par leurs camarades afin de les aider à vaincre la maladie.

Une Fondation inédite dans le secteur de l’immobilier

Depuis sa création en 2019, la Fondation l’Adresse, placée sous l’égide de la Fondation de France, défend les valeurs du réseau, caractérisé par un état d’esprit solidaire et plaçant l’Homme au cœur de son fonctionnement, selon la volonté du Président de la coopérative l’Adresse, Brice Cardi, et de son Conseil d’Administration.

Entre soutien au personnel soignant lors de la crise sanitaire de 2020, et engagement continu dans la lutte contre le cancer, avec en filigrane la question du logement, la Fondation l’Adresse est unique en son genre dans le secteur immobilier.

« Nous avons appris l’année dernière que la somme récoltée a permis à l’UNAPECLE de faire fonctionner une maison d’accueil moyenne pendant six mois. Ces maisons d’accueils, proches des hôpitaux où les enfants se font soigner, sont indispensables pour certaines familles. La concrétisation de ces projets et nos engagements nous poussent à aller toujours plus loin dans la solidarité et le partage, moteurs du réseau l’Adresse et qui animent chacun de nos sociétaires et collaborateurs », conclut Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse.