Vol en jet privé à l’heure du Coronavirus : à qui s’adresser, combien ça coûte ?

Alors que les compagnies d’aviation commerciale battent de l’aile, la location de jet privé voit ses demandes augmenter. Voici ce qu’il faut savoir pour voler en toute sécurité à l’heure de la crise sanitaire.

A l’heure où l’épidémie de Covid-19 s’intensifie partout dans le monde, l’aviation commerciale est très durement touchée par la crise économique qui en résulte. Ce qui n’est pas le cas de la location de jet privé, qui voit ses demandes augmenter de jour en jour. Comment voler en jet privé en toute sécurité pendant la crise sanitaire ?

Pourquoi réserver un vol en jet privé pendant le coronavirus ?

De nombreux vols des lignes de compagnies aériennes commerciales ont été annulés en raison du Covid-19. Contraintes à adapter leur fonctionnement aux mesures sanitaires, certaines compagnies voient leur chiffre d’affaires plonger. Entre la réduction des flottes, du personnel, et les mesures différentes à chaque frontière, difficile pour le secteur de l’aviation commerciale de rester efficace.

Tandis que les compagnies d’aviation commerciale battent de l’aile, la location de jet privé voit ses demandes augmenter.

De plus en plus de particuliers et d’entreprises envisagent désormais un vol en jet privé pour différents types de demandes.

Il peut s’agir de réserver un vol en jet privé pour rapatrier des particuliers et familles résidant dans un pays où la crise sanitaire s’intensifie. Ces vols sont assurés par des compagnies privées car les vols commerciaux sur les lignes régulières ne sont plus disponibles à l’heure actuelle. Cela représente la majorité des réservations de vols en jet privé depuis la crise du Coronavirus.

Il y a aussi le cas de la location de jet d’affaires pour que les hommes d’affaires ou politiques puissent continuer à honorer leurs impératifs professionnels. Voler en jet privé pour se rendre à une réunion importante, par exemple, est un moyen de plus en plus privilégié par les entreprises et grands patrons qui souhaitent allier confort, sécurité sanitaire et efficacité.

Et enfin, des jets régionaux peuvent être affrétés lors de situations d’urgence et d’évacuation pour des vols intérieurs nécessitant une prise en charge exceptionnelle. Du fait de leur capacité réduite, les jets privés peuvent se permettre d’être plus flexibles. Cette option est intéressante par exemple pour éviter de longues correspondances et avoir un temps de vol réduit quand cela est nécessaire. C’est notamment le cas lors d’évacuations sanitaires.

Comment réserver un vol en jet privé ?

Pour réserver un vol en jet privé, plusieurs choix s’offrent aux voyageurs. Il est possible de réserver un jet d’affaires auprès d’une compagnie aérienne privée, de terminaux et d’aéroports accueillant ce type d’avions. Mais la solution la plus optimale est sans doute de faire appel à un courtier aérien.

Un courtier est un spécialiste de l’affrètement de jets privés. Expert dans son domaine, il se charge de trouver l’appareil le plus adéquat à la demande de son client. Sa recherche se fait en fonction des disponibilités et s’adapte aux dates demandées. Chaque demande est unique, et la proposition d’un courtier sera personnalisée en fonction des besoins du client. Son rôle est aussi de négocier avec les compagnies privées le meilleur tarif pour un vol en jet privé.

L’avantage de faire appel à un courtier, contrairement à une compagnie aérienne, est d’avoir accès en temps réel à toutes les disponibilités des jets d’affaires dans le monde. L’objectif étant de trouver le meilleur vol en fonction des besoins du voyageur.

Prix d’un vol en jet privé : combien ça coûte ?

Il est possible aujourd’hui de demander un devis pour un vol en jet privé directement sur internet. Vous pouvez également appeler la majorité des courtiers aériens pour leur exposer vos besoins.

Lors d’une demande de devis, il faudra renseigner quelques informations, notamment :

le lieu de départ et la destination

les dates et horaires du voyage

le type d’itinéraire (aller simple, aller/retour, multi destinations…)

le nombre de personnes participant au vol

le nombre de bagages prévus

tout service supplémentaire souhaité à bord

En fonction de ces informations, le courtier aérien va proposer un certain nombre de possibilités. Ces informations sont très importantes car elles détermineront par exemple le type d’appareil (jets régionaux, hélicoptères, jets d’affaires…), les dates et le prix du vol en jet privé.

Il est également possible de profiter d’un vol à vide. Le principe du vol privé est de proposer un vol à la demande. Tout peut donc être envisageable en fonction des besoins du client.

Vol en jet privé : quels protocoles de sûreté sanitaire ?

La situation sanitaire internationale a changé la donne dans la répartition entre les vols privés et commerciaux. Tous les vols d’affaires et les vols réguliers sont désormais soumis à des règles de sécurité sanitaire strictes. L’aviation privée remplace actuellement certaines lignes que les vols réguliers des compagnies aériennes commerciales ne peuvent plus assurer.

Un vol en jet privé est aujourd’hui privilégié pour des raisons de sûreté sanitaire. En effet, toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des passagers et des équipages sont prises à bord des jets.

La distanciation sociale est d’abord bien plus facilement respectée dans un vol en jet privé. Avec moins de personnel à bord, les contacts sont en moyenne 30 fois moins nombreux que lors d’un vol commercial.

Réserver un vol en jet privé permet également de se rendre dans des aéroports bien plus petits et moins fréquentés. En réduisant les possibilités de contacts à l’aéroport et en supprimant l’attente en cabine, le nombre de contaminations diminue fortement.

Les options d’itinéraires possibles sont aussi plus variées, du fait du très grand nombre d’aéroports et d’aérodromes prêts à accueillir des vols privés. Plus flexible et agile qu’un vol commercial, un vol en jet privé assure une expérience de voyage sur-mesure. Les compagnies aériennes privées sont réactives à l’évolution des règles d’ouvertures des frontières et peuvent à tout moment adapter leurs vols d’affaires.

Pour en savoir plus, réservez directement votre vol d’affaires sur les sites internet de courtiers aériens.