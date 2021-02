Achat immobilier : 5 conseils pour faire avancer votre projet par temps de crise sanitaire

Vous vous interrogez sur les démarches à effectuer pour mener à bien leurs projets immobiliers ? Drimki rappelle quelques principes à maîtriser par temps de Covid-19.

Se renseigner sur les prix du marché

Toute démarche d’achat d’un bien immobilier doit toujours commencer par une étude des prix du marché. Ce benchmark permettra aux futurs acquéreurs d’éviter bien des déconvenues. Cela passe par une prise de renseignements sur plusieurs points :

-Quelle est la tendance du marché dans le secteur géographique que l’acheteur convoite : Tendance à la baisse ou hausse en prévision ?

– Y a-t-il beaucoup de bien sur le marché ou font-ils face à une pénurie de biens à vendre ?

– En fonction des premières informations récoltées les acheteurs pourront si besoin élargir leurs secteurs de recherches.

– Effectuer une estimation de leur bien en ligne s’ils doivent vendre avant d’acheter et également procéder à l’estimation du bien qu’ils convoitent pour leur offrir une base de négociation si le vendeur propose un prix déraisonnable.

Entre réactif dans sa recherche immobilière

L’achat immobilier peut s’apparenter à une course contre la montre. Financement, assurance, recherches, signature, sont autant de démarches à anticiper. Les futurs acquéreurs doivent préalablement à leur recherches pré-valider leur financement, leur capacité d’emprunt notamment auprès de courtiers. Effectuer une veille régulière sur des portails, s’abonner aux alertes immobilières et se renseigner auprès de son réseau permet de maximiser les chances de trouver le bien de ses rêves. Signer un mandat de recherche avec un professionnel permettra également aux futurs acquéreurs de maximiser leurs recherches.

Éviter les déplacements trop fréquents en période de crise sanitaire

Pour se prémunir de la Covid19, il convient de favoriser les échanges par téléphone ou en visio. La plupart des professionnels sont maintenant rompus à l’exercice. Il convient, lorsque cela est possible, de favoriser les visites virtuelles. De même, vous il est possible d’organiser des appels en visio avec les différents spécialistes qui s’occupent de votre projet (agent immobilier, banquier, courtier, etc.). La visite physique, reste quand à elle indispensable pour confirmer son coup de cœur… en appliquant les gestes barrières évidemment.

Jouer la carte du numérique

La crise sanitaire a eu l’avantage d’accélérer la transformation digitale de bien des secteurs. Ainsi, vous pouvez bénéficier de visite virtuelle, de home staging, ou encore de 3D pour donner vie à vos projets. De même, la concrétisation de votre

projet peut-être accélérer en signant les documents juridiques en ligne (mandat, compromis, acte notarié).

Tenter la négociation du prix d’achat

La négociation du prix d’achat d’un logement est une étape cruciale pour bien réussir son acquisition. Ce n’est pas parce qu’un bien est rare, qu’il faut accepter un prix trop élevé. Bien évaluer des travaux de rénovation peur vous aider à motiver une négociation du prix. Autre opportunité de négociation : des vendeurs pressés nouvel achat, besoin financier…

