Chez Guy Hoquet et Josiane, on ne sous-estime pas les bienfaits d’une bonne estimation immobilière !

A l’heure où la crise sanitaire risque de freiner l’acquisition de mandats, Guy Hoquet et son agence Josiane prennent la parole pour rétablir l ’importance de faire estimer son bien par des conseillers experts pour gagner du temps, de l’argent… et donc réaliser ses rêves.

Quand la crise sanitaire bride l’estimation immobilière

Chaque année, le temps fort de l’estimation est un véritable levier permettant aux agences immobilières d’acquérir de nouveaux mandats. Cette année plus que jamais, face à la crise sanitaire et la digitalisation du secteur, ce temps fort a une importance capitale. C’est dans ce contexte que Guy Hoquet prend la parole pour faire valoir son expertise : faire estimer son bien par un professionnel expert de son marché local permet de gagner du temps et de l’argent !

« Une sous-estimation représente un manque à gagner. Une surestimation, elle, fait fuir les acheteurs, allonge le délai de vente et entraîne une négociation à la baisse. C’est pour cela que nos conseillers et leurs parfaites connaissances du secteur offrent la garantie de vendre au juste prix et donc plus rapidement. », observe Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet .

il ne faut pas sous-estimer ce que les conseillers Guy Hoquet peuvent vous faire gagner

Les vendeurs négligent bien trop souvent la plus-value que peut leur apporter une estimation de conseillers experts. Et si tous ces simulateurs d’estimations en ligne n’étaient qu’un préalable à la vraie estimation ? Parce que la vente d’un bien est un investissement capital qui doit rapporter gros, Guy Hoquet fait la pédagogie de son expertise : « ne sous- estimez pas ce que nos conseillers vont vous faire gagner ».

« Les plateformes en ligne sont en train « d’ubériser » certains métiers, laissant croire au grand public que les expertises sont accessoires, explique Laurent Allias, Papa de Josiane. Il est pourtant important, en tant que client, de pouvoir bénéficier de l’œil d’experts qui connaissent leur métier – mieux qu’une intelligence artificielle -, surtout quand on parle d’un bien immobilier et de gros sous. »

« bien estimer c’est gagner », qui veut jouer avec Guy Hoquet ?

Par l’intermédiaire de son jeu « bien estimer, c’est gagner », opération ludique et omnicanale, Guy Hoquet fait la pédagogie de son service : l’estimation de ses conseillers garantit de vendre vite et au prix juste. Une plus-value non négligeable pour réaliser ses rêves. L’opération propose d’estimer le prix d’un voyage de rêve et de remporter l’un des chèques cadeaux Club Med. La campagne sera également déclinée en digital ainsi qu’en agence en locale jusqu’au 16 avril. « L’humain a souvent tendance à croire qu’il sait et fait tout mieux que personne, remarque Jérôme Diez, Directeur de la Création de Josiane. Enfin une occasion de perdre en prétention… ou de réaliser ses rêves. »