Bertrand Gstalder, ancien CEO du Groupe SeLoger, rejoint le Groupe Mister Menuiserie

Après 8 années merveilleuses au sein du Groupe SeLoger, et convaincu du modèle innovant du Groupe Mister Menuiserie, je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Emin dans cette nouvelle aventure pour faire grandir cette pépite du digital et contribuer à l'habitat idéal des français, et bientôt des européens. Heureux de ce retour à l'entrepreneuriat, je suis attaché à l'esprit qui anime les collaborateurs de Mister Menuiserie : la conquête, la volonté de transparence et de simplicité, le digital comme super pouvoir.

Bertrand Gstalder, ancien DG puis CEO du Groupe SeLoger, devient Associé – Directeur Général du Groupe Mister Menuiserie, leader digital de la distribution des équipements de la maison. Il accompagnera la très forte croissance du Groupe en France et en Europe.

Bertrand Gstalder rejoint Emin Alaca, fondateur du Groupe Mister Menuiserie, en tant qu’Associé-Directeur Général Groupe, afin d’accompagner la très forte croissance de cette entreprise innovante en France et en Europe.

Mister Menuiserie dédiée aux équipements sur-mesure de fermeture de la maison

Créé il y a 10 ans, le Groupe a initié depuis 2016 un tournant stratégique majeur avec le lancement de la marque Mister Menuiserie dédiée aux équipements sur-mesure de fermeture de la maison dans sa globalité (Délimitation terrain, Portails, Fenêtres, Aménagement intérieur, Aménagement Extérieur, Protection solaire). Avec un modèle « digi-phy » agile et innovant, le Groupe allie hypercroissance et rentabilité. D’ores-et-déjà leader sur plusieurs de ses marchés, le Groupe Mister Menuiserie entend poursuivre cette phase de conquête, élargir sa gamme de produits et se développer à l’international. Ainsi, dès le mois d’avril 2021, une offre innovante dans l’univers de la Cuisine sera disponible. Depuis 2019, cette scale-up française aux ambitions européennes est accompagnée dans sa très forte croissance par la société d’investissement IDI.

Apporter de la transparence et simplifier l’achat des produits techniques de la maison

A l’heure où les mesures de confinement mettent en exergue l’importance du bien vivre chez soi, le Groupe Mister Menuiserie souhaite contribuer à la quête d’un habitat idéal. Son crédo : apporter de la transparence et simplifier l’achat des produits techniques de la maison, en proposant à ses clients les solutions technologiques les plus performantes au meilleur rapport qualité-prix, en faisant confiance à la production française ou européenne, tout en offrant la liberté dans l’installation.

Avec ses 8 sites e-commerce spécialisés (MisterMenuiserie.com, labelhabitation.com, motorisationplus.com, radiateurplus.com, telecommandeonline.com, ou encore coffrefortplus.com), et ses 100 showrooms digitaux, le recrutement de Bertrand Gstalder marque une étape importante dans le développement du Groupe Mister Menuiserie.

« Après 8 années merveilleuses au sein du Groupe SeLoger, et convaincu du modèle innovant du Groupe Mister Menuiserie, je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Emin dans cette nouvelle aventure pour faire grandir cette pépite du digital et contribuer à l’habitat idéal des français, et bientôt des européens. Heureux de ce retour à l’entrepreneuriat, je suis attaché à l’esprit qui anime les collaborateurs de Mister Menuiserie : la conquête, la volonté de transparence et de simplicité, le digital comme super pouvoir », souligne Bertrand Gstalder, nouvel Associé – Directeur Général Groupe Mister Menuiserie.

« Une décennie d’aventures, de passion et de rencontres. Une décennie de construction acharnée, de succès et de remises en question. Une décennie que nous n’avons pas vu passer, et qui nous a permis d’éprouver un nouveau modèle, dans un univers que beaucoup croyait déjà mature. C’est le respect de l’expertise et la connaissance du métier qui nous a porté toutes ces années. Il était donc évident pour moi, que pour accompagner notre croissance et la vision ambitieuse du groupe, la personnalité d’expérience, visionnaire dans bien des domaines, que j’ai reconnu en Bertrand, était une des clefs de notre réussite à venir », déclare Emin ALACA, Président du Groupe Mister Menuiserie.

Julien Bentz, Managing Partner de l’IDI : « Nous partageons avec Emin Alaca des valeurs entrepreneuriales communes et de très fortes ambitions pour le Groupe Mister Menuiserie. Nous sommes heureux et fiers d’avoir convaincu Bertrand Gstalder de nous rejoindre pour partager cette aventure. En tant qu’associé et dirigeant expérimenté, Bertrand va nous aider à accompagner l’hypercroissance de la société en France et à l’international, en capitalisant sur l’innovation des outils technologiques et la compétence des équipes »