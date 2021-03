Immobilier et investissement locatif : Les Français se rêvent en multipropriétaires !

Immobilier et Investissement locatif : on privilégie plutôt le Pinel ou le LMNP?

Kaliz, la Proptech spécialisée dans la gestion locative dédiée aux multipropriétaires, a mené une enquête auprès de 10 612 personnes afin de découvrir quels étaient les projets immobiliers des Français pour 2021. Un sondage national qui révèle un engouement toujours plus fort pour construire un patrimoine malgré le contexte actuel.

« Malgré la crise sanitaire, il est heureux de constater que les Français continuent de vouloir investir dans des projets immobiliers. C’est une réaction logique et saine, qui montre leur volonté de pérennité et de stabilité, même s’ils ont moins confiance dans certains systèmes de gestion traditionnels. Le patrimoine reste un atout pour l’avenir », commente Olivier Duverdier, cofondateur et CEO de Kaliz.

Investir en 2021 ?

Crise sanitaire ou pas, les Français ont toujours envie d’investir dans l’immobilier. Ainsi, 41 % expriment le désir de faire un investissement dans un projet immobilier en 2021. 21 % sont encore dans l’expectative et 38 % ne souhaitent pas se lancer cette année.

Une crise sanitaire booster

Même si le climat actuel est bien loin d’être serein, cela semble avoir un impact déclencheur auprès des Français. En effet, plus de 52 % des personnes interrogées avouent que la crise sanitaire les engage à investir dans un projet immobilier. Cependant, 45 % des Français se sentent bloqués par les évènements.

Des rêves de multipropriétés

La grande majorité des Français rêve d’accéder à la propriété. Ils sont plus de 73 % à avoir envie de posséder leur propre bien. Mais ils sont plus nombreux à vouloir préparer leur avenir ! En effet, 31 % rêvent de devenir un jour propriétaires et 42 % multipropriétaires ! Seulement, 27 % préfèrent rester locataires.

Investir : « oui », mais sans risque avant tout !

Parmi tous les facteurs qui incitent les Français à accéder à la propriété, la stabilité arrive en tête avec plus de 67 % de représentativité. Le fait d’investir dans un bien pérenne est également un atout pour 61 %, juste devant l’envie de bâtir pour 55 %. Enfin, 54 % privilégient l’enrichissement via l’accession à la propriété.

Ancien ou neuf ? Les deux !

Si 26 % des Français préfèrent investir dans l’ancien et 33 % dans le neuf, il est intéressant de constater que 38 % aimeraient bien avoir les deux en même temps !

Plus de multipropriétaires pour les appartements

Même constat en ce qui concerne les types de logements. Ainsi, 18 % préfèrent avoir un seul appartement mais 29 % veulent en posséder plusieurs. A l’inverse, les Français sont plus nombreux à souhaiter avoir une seule maison (31 %) et 12 % seulement à en avoir davantage.

Les agences « nouvelle génération » ont la côte

Si on demande aux Français s’ils ont globalement confiance dans les agences immobilières, les résultats risquent de ne pas être très positifs. En revanche, à la question « depuis la crise sanitaire, dans quel type d’agence ou de prestataire avez-vous le plus confiance ? », les Français sont moins catégoriques : 54 % plébiscitent les agences plus technologiques qui proposent des visites virtuelles, des visioconférences, ou des services numériques comme les signatures électroniques. Les agences traditionnelles ne séduisent que 19 % des répondants. Cependant, 21 % des Français confirment qu’ils n’ont pas plus confiance dans les agences immobilières anciennes que nouvelles.

Et les régions préférées pour investir sont…

Avec 28 % de votes, c’est l’Ile-de-France qui arrive en tête des régions préférées des Français pour investir dans un bien immobilier. Elle se trouve juste devant la région PACA avec 26 % et l’Auvergne Rhône-Alpes avec 19%. Les trois régions les moins attractives sont la Bourgogne Franche-Comté et le Centre – Val de Loire avec 9%, ainsi que le Grand Est avec 7%.

*Méthodologie : Enquête réalisée auprès de 10 612 personnes réparties sur l’ensemble du territoire français, selon la méthode des quotas, durant la période du 2 au 10 février 2021. Sondage effectué en ligne, sur le panel propriétaire BuzzPress France regroupant 24 814 personnes. Toutes les informations mises en avant par les personnes interrogées sont déclaratives.