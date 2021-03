La franco-américaine Caroline de Gantès nommée à la tête du groupe SeLoger (Aviv)

Caroline de Gantès, 40 ans, est nommée à la tête du Groupe SeLoger, en tant que Country Managing Director.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le Groupe SeLoger

Caroline de Gantès, 40 ans, est nommée à la tête du Groupe SeLoger, en tant que Country Managing Director, suite au départ de Bertrand Gstalder qui a entamé une nouvelle aventure entrepreneuriale.

Rattachée à Ait Voncke, CEO du Groupe AVIV (filiale regroupant les activités digitales et « classifieds » du Groupe Axel Springer), elle écrira, avec le comité exécutif, le prochain chapitre de l’histoire du Groupe SeLoger.

Une vision tournée vers l’Europe

« Cette nouvelle étape sera résolument tournée vers l’Europe, avec l’ambition forte d’offrir une expérience exceptionnelle et inégalée à ceux qui recherchent un bien, aux propriétaires et aux professionnels de l’immobilier. De nouveaux services et produits digitaux viendront notamment simplifier le parcours de chacun », détaille Ait Voncke.

« Je suis très heureuse de rejoindre le Groupe SeLoger et le monde de l’immobilier qui me passionne. Le Groupe SeLoger est une belle tech company dont les valeurs me sont chères : bienveillance, innovation, ambition et convivialité », explique Caroline de Gantès.

Caroline de Gantès est Franco-Américaine. Elle a auparavant travaillé chez Google, où elle a le plus récemment occupé depuis Paris le poste de Directrice de Google Shopping pour 10 pays en Europe. Avant de rejoindre Google, Caroline a travaillé chez McKinsey & Company aux États-Unis et en France. Caroline est diplômée d’un M.B.A. de Harvard Business School et d’un B.A. de Vanderbilt University.