Maison contemporaine : Partez à la découverte de Black Beauty, un cube futuriste et épuré

270 m² habitable, 6 chambres, pièce de vie de 80 m², toit terrasse, piscine et toboggan intérieurs … Au cœur du mâconnais, à 45 minutes au Nord de Lyon, cette sublime maison ultra-contemporaine contraste harmonieusement par ses lignes très cubiques et son bardage acier laqué noir.

On découvre, au fond d’une impasse, une surprenante habitation à la façade principale noire et totalement vitrée : une famille avec 4 enfants et 2 chihuahuas habite ce cube futuriste et épuré.

Une curiosité, vous dites vous ? A l’intérieur pourtant, une décoration éclectique et chaleureuse s’impose, ainsi qu’une lumière éclatante et des volumes généreux.

Dans la pièce de vie de 80 m², la cuisine en laiton, personnalisée à l’occasion d’un voyage en famille au Danemark, détonne et offre avec son ilot central un lieu de partage et de convivialité. Le sol, en résine blanc brillant, reflète le plafond, lui-même en grande partie ouvert et sécurisé depuis l’étage par un filet de jeu dans lequel les enfants lisent et jouent. Le toit terrasse offre également de généreuses fenêtres de toit.

Pour plus de fluidité les matins d’école, un toboggan permet de descendre plus rapidement de l’étage à la pièce de vie ! Pas d’excuse pour être à l’heure ! Enfin, la piscine intérieure est accessible depuis la pièce de vie par temps froid, et s’ouvre largement sur l’extérieur aux beaux jours. Un dedans-dehors apprécié de tous !

Caractéristiques techniques

Surface habitable : environ 270 m² de surface habitable. 6 chambres, dont une suite parentale au rez-de-chaussée avec salle de bains et dressing. Une salle de jeux et un bureau.

Conception bioclimatique : forme compacte de la maison; orientation plein sud, peu d’ouvertures et espaces tampons au nord; pièces à vivre au sud; baies vitrées toute hauteur sur toute la façade sud afin de capter au maximum la chaleur et la lumière naturelle, débord de toiture calculé pour éviter la surchauffe en été et laisser pénétrer le soleil en hiver pour une chaleur passive, et ouvertures intelligemment positionnées pour créer un courant d’air et rafraichir naturellement la maison en cas de fortes chaleurs.

Structure : Béton + briques + isolation intérieure

Toiture : Toiture terrasse

Menuiseries : Aluminium, double vitrage 8 / 16 / 4 mm remplissage Argon, faible émissivité, rupteurs de ponts thermiques

Chauffage : aérothermie (PAC) air/eau Daikin, chauffage au sol, production d’eau chaude sanitaire intégré

Ventilation : simple flux hygro B Piscine : chauffage + déshumidificateur