« Pour l’instant, très peu de cafés, hôtels, restaurants (CHR) sont en vente », Eric Pitoy, Proprietes-privees.com

Eric Pitoy, directeur national du réseau entreprises et commerces du groupe Propriétés Privées est l’invité de MonPodcastImmo.

Eric Pitoy est directeur national du réseau entreprises et commerces du groupe Propriétés Privées. Il explique à Mon Podcast Immo comment il a fait face à l’inertie du secteur CHR (cafés, hôtels, restaurants) provoquée par la crise sanitaire et économique et comment le chiffre d’affaire de son département a progressé de 85%.

Il dément au passage une idée reçue : pour le moment, très peu de restaurants et brasseries sont en vente. L’explication est dans ce podcast !