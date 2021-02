Proprietes-privees.com affiche une croissance de 15% en 2020 en dépit de la crise sanitaire

Le chiffre d’affaires de Proprietes-privees.com s’est inscrit en hausse à 44,6 millions d’euros en 2020. Un succès attribué notamment à la croissance de son réseau de négociateurs dont l’engagement sans faille na permis de réaliser cette année 8000 transactions l’an passé.

Une politique d’accompagnement volontariste, qui a porté ses fruits

Si 2020 a bousculé un certain nombre de codes, Proprietes-privees.com s’est saisi de la période pour accentuer son programme de formation. Majoritairement en ligne et issu d’un contenu pédagogique interne à 90%, cet accompagnement a représenté 100 000 heures de formation en 2020. 70 formateurs, dont Romain Cartier, intervenant dans l’émission “Recherche Appartement ou Maison” sur M6, ont donc pu accompagner les négociateurs du réseau, qui compte 1 300 nouvelles recrues en 2020.

“Beaucoup de négociateurs du réseau font leurs premiers pas dans le secteur de l’immobilier. Il est donc primordial de les épauler dans leur parcours et de les amener vers la réussite. Mais il est également essentiel de ne pas oublier les plus avisés, pour qui ces formations ont pour but de progresser toujours plus et de s’interroger sur leurs pratiques”, souligne Michel Le bras, Président de Proprietes-privees.com.

Et parce que le contexte sanitaire reste le point névralgique de cette année 2020, ces nombreuses heures de formation ont permis de maintenir le lien et de consolider la mobilisation de tous les acteurs du réseau. « Tout le travail du groupe a été de les accompagner durant cette période et pas seulement sur leur métier. C’est pourquoi nous avons mis en place des programmes sportifs et proposé des cours de cuisine à nos conseillers pendant le confinement afin de garder le moral au beau fixe », ajoute-t-il.

A la rentrée 2020, le réseau a par ailleurs lancé un appel à candidatures auprès de ses conseillers pour sélectionner, parmi les nombreux profils, ceux possédant déjà une solide expérience en immobilier et ayant un attrait pour le viager. 20 conseillers expérimentés ont alors été formés, en partenariat avec Viag2e. Cette activité de niche requiert une approche client différente et une expertise technique spécifique. En visioconférence puis en présentiel, cette formation complémentaire a permis de poursuivre la professionnalisation des négociateurs vers des expertises toujours plus pointues. Les 1ères ventes en viager viennent d’ailleurs d’être signées au sein du réseau.

Une plateforme technologique innovante offrant une expérience immobilière à toute épreuve

Les outils technologiques déployés par Proprietes-privees.com ont été pensés de façon à faire vivre l’immobilier à distance. Alors, lorsque le contexte sanitaire impose à la France entière de rester chez elle, le réseau et ses négociateurs sont prêts. Un certain nombre de projets immobiliers ont ainsi pu continuer d’avancer ou aboutir. La solution iZilegal en partenariat avec MyNotary et l’application iZisign, appuyés par une équipe juridique interne, ont notamment permis de rédiger puis de signer électroniquement des compromis. En 2020, 5 000 compromis ont été signés par ce biais, avec la garantie de sécurité et conformité nécessaires à ces transactions.

Grâce à l’orientation technologique de Proprietes-privees.com, les visites virtuelles, cette autre pratique émergente à la lumière du contexte sanitaire, ont également pu être organisées dès le premier confinement.

“Cette plateforme technologique, associée à l’accompagnement continu de nos négociateurs et leur engagement sans faille nous a permis de réaliser cette année 8000 transactions. Dans le détail, nous avons également observé deux rebonds significatifs des ventes immobilières au sortir des deux périodes de confinement, à la fin du printemps puis en décembre”, constate Michel Le Bras.

Une activité stable et un métier plus digitalisé pour répondre aux nouvelles attentes des clients en 2021

2021 a déjà commencé et Proprietes-privees.com projette une stabilité du marché immobilier, avec un volume de transactions proche de celui de 2020. Le réseau entend poursuivre ses actions vers une digitalisation du métier de négociateur immobilier, avec l’objectif de satisfaire au mieux les souhaits de ses clients et de simplifier les démarches.

Au regard de la situation sanitaire le Groupe a créé début janvier son propre studio interne géré par un réalisateur expérimenté afin, notamment, d’assurer des formations à distance et webinaires d’une très grande qualité. L’objectif ? Accentuer le nombre de formations à distance et les rendre encore plus interactives.

« 2020 nous a appris, plus que jamais, à être agiles. Proprietes-privees.com avait déjà franchi le pas de la digitalisation, de la formation et de l’accompagnement. L’année écoulée n’a fait qu’accentuer la démarche. La force de Proprietes-privees.com résulte aujourd’hui de l’engagement de nos négociateurs et de leur appétence pour leur métier et ses évolutions », conclut Michel Le bras.

Proprietes-privees.com est un des leaders des réseaux de mandataires immobiliers en ligne et occupe la 4ème marche du classement, avec une croissance de 15% en 2020.