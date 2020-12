Palmarès de l’immobilier 2020 : Découvrez les agences gagnantes !

Crise sanitaire oblige, le live dédié au Palmares de l’immobilier a eu lieu en digital au Congrès de la FNAIM : 14 prix régionaux et 1 prix spécial du Jury ont récompensé des agences immobilières. Voici les gagnants.

Crise sanitaire oblige, le Palmarès de l’Immobilier 2020 a pris le virage du digital. C’est en live en direct du congrès 100% digital de la FNAIM que que le Palmares 2020 a été dévoilé.

Après plus de 300 candidatures déposées, 120 dossiers sélectionnés pour la phase finale et 41 agences finalistes, ce ne sont pas moins de 15 trophées qui ont été distribués par le

14 prix régionaux

7 grandes régions avaient été déterminées au préalable, et chaque région se voyait décerner 2 trophées (plus de 45 ventes par an et moins de 45 ventes), exception faite des Drom-Com (1 seul trophée). Les lauréats sont les suivants :

– Île-de-France : Alva Immobilier et Agence Immédiat

– Nord Est : Agence Valentin et Aagence Immobilière du Nau

– Nord Ouest : OBI29 et l’Adresse Anjou Maine

– Rhône Alpes : Aravis Holidays Immobilier et César et Brutus

– Sud Est : Agence Gaudoise et Orpi Avignon Provence

– Sud Ouest : Citya Etang de l’Or et Log’Ici Immobilier

– Drom-Com : L’Équipe Immobilière de la Réunion

1 prix du Jury

Le Prix du Jury, quant à lui, a été remis au Groupe C2i pour son très haut taux de mandats exclusifs (92%) et sa croissance (+80% en 2 ans).

Bon à savoir : En 2021, 2 nouveaux prix feront leur apparition : d’une part le prix de la location, et d’autre part le prix de l’agence sans vitrine, qui récompensera l’agence immobilière située en bureau en étage et donc dénuée de vitrine.

Cette année, le Palmarès de l’immobilier s’est enrichi d’un Prix Féminin by MySweetimmo décerné par le public. Pour découvrir la gagnante, c’est ici !

Le Palmarès de l’Immobilier, est conjointement organisé par Le Palmarès de l’Immobilier, est conjointement organisé par VITRINEMEDIA , Bientôt-Vendu, Opinion System et My Sweet Immo . Les organisateurs remercient les sponsors pour leur confiance : Meilleursagents.com, Bien’ici, Nodalview, Plan It All et IN&FI crédits.