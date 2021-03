Campagne de publicité : Grace à Teddy Riner, Les Agences de Papa recrute 100 nouveaux collaborateurs en CDI

Immobilier low-cost : "Les Agences de Papa" ne connaissent pas la crise et recrutent 50 collaborateurs

Vous rêvez de vous lancer dans l’immobilier? Face au succès de sa campagne publicitaire avec le sportif préféré des Français, Teddy Riner, Les Agences de Papa revoit ses objectifs à la hausse avec le recrutement de 100 nouveaux collaborateurs en CDI. Vous êtes intéressé ? Tous les candidats motivés sont les bienvenus !

Une campagne de publicité avec Teddy Riner qui explose les compteurs

Depuis le 15 mars dernier, Les Agences de Papa, entreprise basée à Nice, spécialiste de l’immobilier digital et équitable, a lancé une vaste campagne publicitaire à l’échelle nationale, avec comme ambassadeur, le sportif préféré des Français, Teddy Riner. Diffusés sur plusieurs chaînes télévisées à heure de grande écoute, les spots publicitaires des Agences de Papa ont démultiplié la visibilité et la dynamique commerciale de l’entreprise avec près de 240 000 visites sur le site depuis le 15 mars dernier.

Les Agences de Papa : La famille s’agrandit

Face à cette forte accélération et après avoir déjà annoncé le 1er mars dernier le recrutement de 35 collaborateurs en CDI à Nice, l’entreprise Les Agences de Papa revoit ses chiffres à la hausse et lance une nouvelle campagne de recrutement pour son département commercial, avec plus de 100 postes à pourvoir dès maintenant.

Tous les candidats motivés sont les bienvenus !

Les postes sont à pourvoir à Nice, exclusivement en CDI. De nouveaux bureaux adaptés et aménagés sont déjà disponibles pour accueillir les nouveaux collaborateurs de la team des Papas.