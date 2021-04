Maisons & Appartement et Résidences Immobilier, une success story qui se confirme

Jean-Pierre Cohen a réussi à transformer son groupe de presse immobilière en groupe digital leader avec 2 portails phares : Résidences Immobilier et Maisons & Appartements Rencontre avec un dirigeant talentueux passionné d’immobilier.

MySweet’immo : Comment a démarré votre aventure ?

Jean-Pierre Cohen : Après avoir lancé nos premiers magazines Résidences Immobilier en 1994 dans le sud de la France, suivi très rapidement d’une vingtaine d’éditions régionales de Maisons & Appartements, nous avons très vite pris le virage du digital pour nous imposer comme l’un des acteurs majeurs du secteur. Aujourd’hui, nous éditons deux portails immobiliers complémentaires et leaders chacun sur leur segment : Résidences Immobilier et Maisons & Appartements.

MySweet’immo : Comment ces deux portails sont-ils positionnés ?

Jean-Pierre Cohen : Résidences Immobilier est aujourd’hui leader sur l’immobilier de prestige en France avec plus de 25 000 annonces immobilières, et plus de 800 agences partenaires sur le portail et sur le magazine mensuel. Nous sommes numéro 1 dans le sud de la France (notamment Côte d’Azur, Provence et Grande Aquitaine) où nous dépassons de très loin nos concurrents Propriétés/Le Figaro et Belles Demeures/SeLoger. Et nous obtenons désormais des audiences records sur Paris, devenu le secteur le plus recherché sur notre site.

Maisons & Appartements, lui, est incontournable sur le segment de l’immobilier intermédiaire et supérieur où nous sommes reconnus pour notre efficacité sur la qualité et la délivrance des leads. Très fortement implanté dans le Sud et dans l’Ouest de la France, nous préparons activement le lancement de nouvelles régions.

MySweet’immo : Quelle est la fréquentation de vos sites en cette période si particulière ?

Jean-Pierre Cohen : Maisons & Appartements compte plus de 3,5 millions de visiteurs mensuels. Notre audience a progressé de plus de 30% en 2020. Depuis le début de l’année, nous délivrons plus de 35% de leads supplémentaires aux agences immobilières clientes.

Le bond est encore plus spectaculaire sur le segment de l’immobilier de prestige : + 50% sur le premier trimestre pour Résidences Immobilier qui totalise plus de 1,3 million de visiteurs par mois. Nous prévoyons un boom des ventes internationales dès la réouverture des frontières sur le segment haut de gamme, ce qui nous est très favorable puisque nous comptons près de 50% de visiteurs internationaux.

Ainsi, en 2 ans, nous avons réussi à doubler nos audiences et multiplié par 3 le nombre de leads nous positionnant parmi les portails les plus efficaces avec plus de 500 contacts par an et par agence immobilière.

Si nous mesurons la satisfaction client par sa fidélité, notre taux de satisfactions est de 95%.

MySweet’immo : Comptez-vous vous arrêter là ?

Jean-Pierre Cohen : Pour avancer, nous devons toujours innover ! Nous venons de lancer notre solution de conquête de mandats via l’estimation de bien en partenariat avec le leader du secteur. Cela permet à nos clients professionnels de l’immobilier de cibler tous les porteurs de projet : vendeurs et acquéreurs. Nous avons pour objectif aujourd’hui de multiplier par 4 le nombre de clients en renforçant nos positions à périmètre géographique constant, et en ouvrant de nouvelles régions en conformité avec notre stratégie de développement amorcée en 2020.

MySweet’immo : Vous êtes un acteur indépendant. Envisagez-vous de vous développer seul ?

Jean-Pierre Cohen : Indépendants, nous le restons. Cependant, nous sommes actuellement sollicités par quelques investisseurs et des groupes internationaux souhaitant nous accompagner dans notre développement. Par ailleurs, nous sommes très attentifs à toute opportunité de croissance externe et examinons actuellement quelques dossiers.